Polémica por un cuento de la dana hecho con IA: se vende a 18 euros y la autora lo defiende

En un mundo donde la inteligencia artificial se mezcla cada vez más con la creación artística, no es raro que surjan polémicas que cuestionan los límites entre la creatividad humana y la tecnológica. Pero, ¿Qué sucede cuando una historia que busca transmitir esperanza en medio de una tragedia es criticada por el método con que fue concebida?

La controversia alrededor del cuento infantil 'Fressia, el día de la DANA' no solo pone en debate la ética del uso de la IA en la literatura, sino que también invita a reflexionar sobre la autenticidad, el valor artístico y los nuevos caminos que abre la tecnología en la narrativa.​

El origen de la polémica

Un cuento infantil titulado "Fressia, el día de la DANA," lanzado en mayo de 2025, relata la historia de una niña durante las inundaciones causadas por la dana en Valencia, ha generado gran polémica en redes sociales. La autora, Lydia Arribas Caballero, ha sido criticada por el uso de ilustraciones creadas con inteligencia artificial (IA). Otro de los aspectos denunciados por algunos usuarios en redes sociales es el precio de la obra, unos 18 euros, lo que supone un costo elevado bajo la opinión de algunos lectores.

La autora es diseñadora y escritora con experiencia en dibujo a mano y digital, y gestiona una empresa de diseño. La historia de Fressia forma parte de una saga de seis volúmenes basada en vivencias e imaginación infantil, publicada por la editorial Babidi-bú en la colección "Cuentos para alargar-la-vida".​

Respuesta de la autora

En un comunicado fijado en redes sociales, Lydia Arribas denuncia un "linchamiento" desde el viernes, basado en "información incompleta o falsa", y anuncia que "todo esto ya está en manos de abogados, y quien tenga que responder ante la justicia, responderá".

Explica que Fressia existía antes de la DANA, dibujada a lápiz y digitalizada en Illustrator y Photoshop tras 28 años como diseñadora; usó IA solo para dar un estilo Disney/Pixar 3D a partir de sus bocetos, crédito visible en la portada como "Lydia Arribas e inteligencia artificial".

Insiste en que el cuento fomenta positividad, empatía, solidaridad y trabajo en equipo desde la imaginación infantil, dedicándolo a afectados y fallecidos de la DANA como homenaje a valencianos, especialmente jóvenes "ninis" que ayudaron; lo ve como "rayito de luz" en un mundo de odio, invitando a reflexionar.

La polémica cuestiona la ética de usar IA en temas sensibles como la dana, dividiendo opiniones entre defensores de la innovación y críticos que ven falta de respeto a las víctimas. Según la autora el libro no es íntegramente de IA, sino texto humano con apoyo tecnológico visual.​