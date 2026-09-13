Plan de movilidad en el día grande del 'Madring': dos coronas de restricción del tráfico y refuerzo masivo del transporte público

El día del GP de Fórmula 1 de Madrid ha llegado. Después de 45 años, los pilotos más laureados del mundo volverán a recorrer las calles de la ciudad. Esta vez lo harán en el 'Madring', el circuito que la Comunidad ha construido en Valdebebas. Un evento único que contará con la presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Leonor.

Se espera que más de 100.000 personas acudan al circuito, por lo que la movilidad de los asistentes es uno de los aspectos más importantes. La mejor opción para llegar al circuito es utilizando el transporte público, porque el Ayuntamiento ha creado dos coronas de tráfico restringido, además de controles de acceso.

Dos coronas de control de accesos y de tráfico

El paso está cerrado dentro del recinto delimitado por avenida de las Fuerzas Armadas, Camino Viejo de Burgos, Vía Dublín (tramo oeste), Ribera del Sena, Ribera del Loira, avenida del Consejo de Europa y avenida Alejandro de la Sota, entre otras vías. En la corona interior se ha creado una zona de exclusión alrededor del circuito a la que no pueden entrar vehículos privados sin acreditación, ni taxis/VTC fuera de sus rutas asignadas, ni carga y descarga no autorizada, ni tráfico de paso.

En el caso de acudir en metro, la mejor opción es la línea 8. Los principales accesos son Feria de Madrid y Mar de Cristal. La línea 4 también es una opción, con las salidas de Canillas y San Lorenzo como las mejores. El cercanías también es válido, con la C1 en Valdebebas como mejor línea. Cabe destacar que habrá cinco servicios especiales de envío gratuitos.

En cuanto a las personas que se atrevan a ir en coche deben tener en cuenta los atascos que pueden producirse en la M40, en los enlaces con la A1 y A3, así como la M11 y la M12. Como los alrededores de IFEMA presentan restricciones, la mejor alternativa es llegar por la M50, que permite rodear la zona afectada.

Autobuses lanzadera, refuerzo del cercanías y restricción del espacio aéreo

En cuanto a los autobuses interurbanos, los mejores para llegar son las líneas 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172 para Madring Sur, las líneas 171, 174 y N28 para Madring Norte y las líneas 73, SE709, 122, 828 y 112 para la entrada principal IFEMA.

Como el circuito está muy próximo al aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas se ha establecido una restricción temporal del espacio aéreo hasta que acabe el Gran Premio y tampoco se puede acceder al recinto con drones ni usarlos en la zona restringida.

Dentro del recinto hay dos ámbitos diferenciados, la zona norte y la zona sur, sin conexión peatonal directa. Por ello, el ayuntamiento va a disponer autobuses lanzaderas desde Plaza de Castilla, Canillejas, Avenida de América y Estadio Metropolitano para facilitar la movilidad interna entre ambas zonas.