Pilar Eyre desvela en Onda Cero un detalle inesperado sobre el papa: "Es un poco fashion victim"

El papa León XIV ya está en Madrid. El avión en el que ha viajado desde Roma ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 10:12 horas, tal y como estaba previsto. Allí ha sido recibido por los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otras autoridades.

El pontífice ha pisado suelo español a las 10:33 horas y allí le esperaba también un grupo de niños de entre tres y 12 años. Pero de la visita del Papa no es destacable solo que sea la primera visita de un pontífice a España en los últimos 10 años. La periodista, Pilar Eyre, ha hecho un apunte curioso en Julia en la onda sobre León XIV. "Es un poco fashion victim, me han contado", ha revelado.

Según Eyre, le gusta "mucho" la ropa. En su vestimenta destaca una cruz, que ha rescatado de la tradición vaticana, tal y como ha contado el periodista de Onda Cero, Paco Paniagua. Lo que no llevaba son los zapatos rojos de Prada que impulsó Benedicto XVI. Tampoco iba vestido con el típico traje blanco de los pontífices, aunque sí llevaba la típica muceta capa roja, en honor a su dimensión pastoral.

La vestimenta del papa

Según el periodista de Onda Cero, esto se debe a que León XIV ha recuperado "un poco" la tradición vaticana, aunque no tanto como Benedicto XVI. De hecho, lo más probable es que vista la mayor parte del tiempo con la sotana blanca, con "sencillez", como el papa Francisco.

En cuanto a la vestimenta de otras autoridades, destaca la reina Letizia, que va completamente de blanco, porque, tal y como ha explicado Paniagua, es "un privilegio de las reinas católicas" poder vestirse de ese color ante el Santo Padre. El resto de mujeres deben ir de negro, según el protocolo del Vaticano, traje oscuro para los hombres.

Siguiente parada del papa: el Palacio Real

Cuando el papa ha bajado la escalerilla del avión, le esperaban Pedro Sánchez y la cúpula de la Conferencia Episcopal, que son los que han organizado el grueso de la visita. Según Paniagua, ahora el papa se va a dirigir al Palacio Real donde la visita se va a dividir en tres partes: primero en el Patio de la Armería, donde va a ser recibido con honores, va a entrar escoltado por caballos de la Guardia Real y allí estarán los Reyes, la princesa de Asturias, el presidente del Gobierno y el resto de autoridades.

Después, la Familia Real mantendrá un encuentro privado con el Pontífice en la Sala Gasparini del Palacio Real y, a continuación, en el Salón del Trono, le esperan 250 invitados. Ya lo siguiente será el primer discurso del papa en España, desde el Palacio Real.