Pérez Reverte tira de ironía para responder a un insulto en catalán: "Usted se lo merece, criatura"

En los últimos días, un intercambio entre Arturo Pérez-Reverte y un usuario catalán ha incendiado las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral. Lo que comenzó con una evocación nostálgica del escritor sobre la canción "Suspiros de España" derivó en un cruce de mensajes tan tenso como ingenioso, donde el autor sorprendió respondiendo en catalán y con ironía a varios insultos.

El episodio ha sido seguido y analizado por miles de internautas y recogido por medios de todo el país, revelando una vez más el peso del debate identitario y lingüístico en la esfera pública digital.

Una conversación subida de tono y llena de guiños

El desencadenante llegó con un tuit costumbrista del académico, evocando la canción 'Suspiros de España', expresando que este tema "mojaba los ojos de los españoles que andaban buscándose la vida por esos mundos".

La reacción más viral no tardó en llegar, en catalán y sin rodeos:

"Ets un puto imbècil i una mala persona (Eres un puto imbécil y una mala persona en catalán)", contestó un usuario visiblemente enfadado con el post.

Pérez-Reverte, lejos de ignorar la descalificación, apostó por responder con fina retranca y también en catalán:

"No us refieu de les aparences. Quan se'm parla en espanyol, aquesta bonica llengua que vostè i jo compartim, milloro molt. Proveu a fer-ho i veureu que sóc un encant. (No se fíe de las apariencias. Cuando se me habla en español, esa bonita lengua que usted y yo compartimos, mejoro mucho. Pruebe a hacerlo y verá que soy un encanto)", respondió el autor.

El usuario, hastiado por la respuesta en su lengua vernácula, reflejó que ellos "no comparten nada", a lo que el novelista replicó, nuevamente en catalán y con ironía:

"Per primera vegada a la meva vida faré servir a Twitter un emoji. Vostè s'ho mereix, criatura (Por primera vez en mi vida utilizaré en Twitter un emoji. Usted se lo merece, criatura)", expresó en un mensaje que incluía un emoticono sacando la lengua y guiñando un ojo y la bandera de España).

El choque culminó con la retirada del internauta, lamentada por el escritor de la saga del Capitán Alatriste "Lástima. Me estaba gustando este coqueteo crepuscular."

Las redes y medios se hicieron de esta lidia lingüística

El cruce no ha pasado desapercibido para medios de todo el espectro. La mayoría ha destacado el insólito hecho de que Pérez-Reverte se dirigiera en catalán a un interlocutor que partía del insulto, manteniendo, eso sí, su reconocible tono sarcástico. Algunos titulares hablan de "respuestas envenenadas" y de "el estreno de Reverte en catalán", mientras que varios medios catalanes han incidido en la agilidad y solvencia del escritor utilizando la lengua.

Por su parte, algunos medios estatales han interpretado el intercambio como un episodio más del permanente pulso sobre la lengua y la identidad en España.

El encontronazo ha generado innumerables reacciones: desde quienes han celebrado el ingenio del escritor y su uso del catalán, hasta quienes han visto en sus respuestas una burla encubierta o una estrategia provocadora. Los defensores de Reverte destacan que "solo él es capaz de transformar un insulto en un duelo literario", mientras otros insisten en el trasfondo de confrontación identitaria que subyace a muchos debates en la red.

"Responder con humor y elegancia debería ser norma en Twitter", señalaba en catalán un internauta.