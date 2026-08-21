El papel del Rey en Ceuta: el Gobierno le sondeó para una llamada a Mohamed VI mientras la ciudad autónoma espera su visita

El Rey Felipe VI se encuentra en una posición especialmente delicada ante la crisis de Ceuta. Sobre la mesa hay dos movimientos distintos, pero conectados: una llamada a Mohamed VI que el Gobierno tanteó con la Casa del Rey y una visita a la ciudad autónoma que su presidente, Juan Jesús Vivas, da por comprometida.

Ninguna de las dos actuaciones se ha producido por ahora. La primera habría sido desaconsejada por Zarzuela al considerar que podía ser malinterpretada en el contexto actual. La segunda continúa pendiente, con una fecha que empieza a ganar peso: el 2 de septiembre, Día de Ceuta.

El debate adquiere además una dimensión política por las críticas que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dirigido recientemente al Rey. Ese episodio ha llevado a los tertulianos John Muller, Javier Caraballo y Pepe Luis Vázquez en 'Más de uno' a interpretar el tanteo del Gobierno como parte de una estrategia más amplia en torno al papel de la Corona durante la crisis.

El Gobierno tanteó a Felipe VI para que contactara con Mohamed VI

La información publicada por El País sitúa el primer movimiento en Moncloa. Un ministro del Gobierno trasladó a la Casa del Rey la posibilidad de que Felipe VI llamara a Mohamed VI para hablar sobre la situación de Ceuta.

La iniciativa no habría partido directamente de Pedro Sánchez. Según las fuentes citadas por el diario, desde el Ejecutivo se planteó que el Rey pudiera hacerlo por iniciativa propia, con la idea de que el contacto ayudara a encauzar la situación y sirviera también para agradecer la actuación de Marruecos después de la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio.

En Zarzuela se habría considerado que una llamada de esas características podía ser interpretada de forma equivocada en un momento en el que la crisis seguía abierta. La Casa del Rey no descarta que pueda producirse más adelante, pero entiende que tendría que ser cuando resultase "útil y razonable".

La llamada llega después de un episodio que elevó la cautela de Zarzuela

Muller considera relevante para interpretar la decisión de Zarzuela lo sucedido a comienzos de agosto con el mensaje que Felipe VI había enviado a Mohamed VI con motivo del Día del Trono.

Según se expuso en la tertulia, la Casa Real marroquí habría utilizado aquel mensaje en los primeros días de la crisis de una manera que, a juicio de uno de los participantes, podía hacer parecer que existía un entendimiento entre ambos monarcas sobre lo ocurrido en Ceuta.

El periodista sostuvo que aquel mensaje había sido preparado previamente y gestionado por el Ministerio de Exteriores, y que la utilización posterior por parte marroquí pudo incrementar las cautelas de la Casa del Rey ante un nuevo contacto con Mohamed VI.

Ceuta quiere que Felipe VI esté el 2 de septiembre

En paralelo, la ciudad autónoma espera otro gesto del Rey: su visita.

Juan Jesús Vivas aprovechó la audiencia que mantuvo con Felipe VI el pasado 6 de agosto en Marivent para invitarle a acudir a Ceuta. Después de aquel encuentro, el presidente ceutí aseguró que el monarca había adquirido un compromiso para visitar la ciudad, aunque no podía precisar la fecha.

Ahora existe una fecha especialmente simbólica: el 2 de septiembre, Día de Ceuta.

Una información de La Razón señala que fuentes del Gobierno aseguran que Moncloa no tiene inconveniente en que Felipe VI viaje a la ciudad, pero siempre que "se den las condiciones". La cuestión es precisamente determinar si esas condiciones estarán dadas cuando llegue esa fecha.

En la tertulia se puso el acento en una aparente contradicción: mientras Vivas ha transmitido públicamente que el Rey quiere acudir a Ceuta, la visita sigue sin concretarse.

¿Quién está decidiendo que el Rey vaya o no vaya?

Caraballo interpretó la información de El País como un posible intento del Gobierno de presentar a la Casa Real como responsable de que Felipe VI no haya acudido todavía a Ceuta. Su lectura es que, si Moncloa comunica a Zarzuela que una intervención del Rey puede ser conveniente y después la Casa del Rey decide no hacerla, la responsabilidad sobre la ausencia del monarca puede acabar desplazándose hacia la propia institución.

La misma interpretación se aplicó a la visita. Si el Gobierno sostiene que no tiene ningún problema con que Felipe VI viaje, pero la visita no termina produciéndose, quedaría abierta la cuestión de quién está poniendo el freno.

Las críticas de Óscar Puente entran en el debate

Ambos tertulianos vincularon además este escenario con las recientes declaraciones de Óscar Puente sobre Felipe VI.

Según recordó Caraballo en el programa, el ministro ha reivindicado su "alma republicana" y ha acusado al Rey de haber cruzado una "línea roja". Para uno de los participantes, estas declaraciones deben tenerse en cuenta al analizar el momento político en el que se produce el tanteo a la Casa Real.

Desde esa perspectiva, la coincidencia temporal alimenta la hipótesis de que existe una mayor tensión entre determinados sectores del Ejecutivo y la Corona. El tertuliano llegó a plantear si Puente habría recibido algún tipo de advertencia por parte de Pedro Sánchez por sus declaraciones, aunque reconoció no tener constancia de que hubiera ocurrido.

La Corona queda en el centro de una decisión que todavía no está tomada

Las dos noticias y el debate de la tertulia convergen así en una misma cuestión: qué papel debe desempeñar Felipe VI en la crisis de Ceuta y quién debe asumir la iniciativa para que ese papel se concrete.

El Gobierno tanteó a Zarzuela sobre una posible llamada a Mohamed VI, pero la conversación no se produjo. Ceuta reclama al Rey y su presidente sostiene que existe un compromiso para que visite la ciudad, aunque todavía no hay fecha confirmada.

El 2 de septiembre aparece como el momento que podría resolver parte de la incógnita.

Mientras tanto, las críticas de Óscar Puente a la Corona han añadido un elemento político a un asunto que ya era delicado por su dimensión diplomática. La tesis de que Moncloa pudiera estar trasladando a Zarzuela la responsabilidad de determinadas decisiones es una interpretación planteada en la tertulia, no un hecho acreditado por las informaciones publicadas.