El Papa León XIV agradece a España y en especial al Rey Felipe VI su acogida tras su viaje apostólico

El papa León XIV ha expresado su gratitud por el viaje apostólico que realizó a España y del que regresó a Roma el pasado viernes. Además, León XIV no ha desaprovechado la oportunidad y ha dedicado un reconocimiento "de modo especial" al Rey Felipe VI por hospitalidad.

Esto ha sido durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en el que el Santo Padre ha aprovechado para manifestar su alegría tras el viaje y ha subrayado que el pueblo español lo recibió en todas sus etapas con "mucho entusiasmo y devoción". "¡Qué Dios bendiga siempre a España!", ha expresado el papa.

Estas palabras del pontífice han resonado más cuando le ha agradecido la hospitalidad en especial a Su Majestad el Rey. Esto se debe a que tras el imprevisto del pasado viernes durante su salida de España, en el que el avión en el que estaba previsto el traslado sufrió problemas técnicos, fue el Rey quien le cedió un avión Falcon para su regreso.

Un recuerdo para las víctimas de Filipinas

Antes de concluir el rezo matinal, el Santo Padre ha querido manifestar su cercanía al pueblo de Filipinas con motivo del "fuerte terremoto". El papa ha rezado por "los difuntos y por sus familias, por los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad". Para acabar con el rezo del Ángelus, León XIV ha recordado la emoción tras las recientes beatificaciones de sacerdotes en Moravia y Polonia.