La OCU avisa sobre las pulseras antimosquitos y los ultrasonidos: no son tan eficaces como parecen

Con el calor llegan también los mosquitos y, con ellos, las picaduras. En supermercados, farmacias y tiendas se encuentran cada verano multitud de productos para intentar mantenerlos alejados, pero no todos consiguen el efecto deseado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado algunas de estas soluciones y advierte especialmente sobre dos de las más conocidas, las pulseras impregnadas de repelente y los dispositivos de ultrasonidos.

En el caso de las pulseras, la organización señala que su efecto, cuando existe, se limita al entorno de la muñeca, por lo que llevar una pulsera no significa tener protegido todo el cuerpo. Tampoco los aparatos que emiten ultrasonidos parecen ser una solución fiable, ya que, según la OCU, no hay pruebas científicas suficientes que permitan confirmar que estos dispositivos ahuyenten los mosquitos.

Una de las opciones más eficaces

En caso de querer evitar las picaduras, la organización recomienda recurrir a repelentes diseñados para aplicarse directamente sobre la piel, ya sea en formato espray, gel o barra.

La protección dependerá del compuesto que lleve el producto. Entre los más eficaces se encuentra el DEET, aunque puede causar irritaciones y tiene restricciones de uso en niños pequeños. También ofrece buenos resultados la icaridina o picaridina, mientras que otros componentes, como el citriodiol o el IR 3535 presentan una eficacia algo menor.

Los productos elaborados con aceites esenciales pueden ser una alternativa, pero su duración es mucho más corta. Por esto, si se opta por ellos, será necesario repetir la aplicación con mayor frecuencia.

Medidas para eliminar los mosquitos dentro de casa

En caso de que los mosquitos estén dentro de la vivienda, existen otras opciones. Los insecticidas domésticos, tanto en aerosol como en dispositivos eléctricos, pueden acabar con ellos. Eso sí, no conviene utilizarlos de forma indiscriminada. La recomendación es ventilar bien las estancias después de utilizar un aerosol y apagar los difusores cuando ya no sean necesarios.

Por otro lado, hay una herramienta mucho más sencilla: el ventilador. El aire en movimiento puede dificultar que el mosquito detecte a una persona y, según los estudios recogidos por la OCU, puede reducir entre un 45% y un 60% el número de picaduras.

La prevención empieza eliminando el agua acumulada

Más allá de los repelentes, una de las claves está en evitar que los mosquitos puedan reproducirse cerca de la vivienda. Para ello, conviene revisar cualquier recipiente en el que pueda quedarse acumulada el agua.

Macetas, platos de jardinería, cubos, floreros o cualquier otro pequeño recipiente pueden convertirse en un lugar adecuado para la puesta de huevos. También es importante cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de los animales.

Las mosquiteras son una medida sencilla para impedir que los insectos entren en casa. Y en lugares donde haya una elevada presencia de mosquitos, la recomendación pasa también por cubrir la mayor parte de la piel con ropa de manga larga y pantalón largo.

Por tanto, frente a las soluciones que prometen mantener a los mosquitos a raya, la OCU aconseja apostar por medidas más sencillas: un repelente adecuado, barreras físicas y, sobre todo, eliminar los puntos de agua donde estos insectos puedan reproducirse.