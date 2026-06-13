Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras y qué podemos hacer para evitar ser acribillados

Estas tranquilamente acostado en tu cama intentando dormir durante una calurosa noche de verano. Todo está en silencio y, de repente, el terror se apodera de ti: suena un zumbido chirriante junto a tu oído. Un mosquito se ha colado en la habitación y sabes que, si no pones remedio, es probable que al día siguiente te despiertes con varios habones repartidos por el cuerpo.

"Me han picado cinco"

"Llevo cinco picaditas, dos en el párpado", dice Julia Otero durante la Mesa de Redacción. Porque sí, ha llegado el calor y con él los temidos mosquitos. La temporada de mosquitos en España se extiende desde mayo hasta octubre, siendo más intensa y problemática en zonas costeras, húmedas y con aves migratorias como Andalucía, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Se han detectado en nuestro país hasta sesenta y una especies de mosquitos. Por eso, lo primero y más importante que hay que hacer es saber distinguir si lo que suena cerca de tu oreja es un mosquito o no.

Mitos sobre los mosquitos: ¿ciertos o falsos?

Una vez resuelta la duda, hay que ir a por otras porque con los mosquitos hay muchos mitos, algunos ciertos y otros no: ¿Es cierto o falso que algunos alimentos como el ajo o tomar vitaminas evitan las picaduras? Falso: no existe evidencia científica sobre que ingerir vitaminas o comer ajo sirva para nada.

¿Cierto o falso que los que pican no son los machos, sino las hembras? Cierto: las hembras necesitan nuestra sangre para sus huevos, como explica el director del Real Jardín Botánico de Alcalá, Miguel Peinado: "Si zumba es que tiene una hembra al lado. Emiten señales a los machos porque hay pocas hembras y su principal función es reproducirse y alimentar a sus larvas".

Otro de los mitos es que no a todo el mundo le pican igual los mosquitos. En todas las familias hay un miembro al que le pican más. Pero, ¿por qué pican más a ciertas personas que a otras? Siempre se ha dicho que picaban más a la gente que tenía la sangre dulce y algo de eso hay porque parece que los mosquitos, en los últimos estudios se ve, tienen preferencia por la sangre de tipo O antes que la A o la B, pero eso debe combinarse con otro factor: el del olor.

"Cada uno emite un aroma diferente y es preferido en uno u otro caso. Los mosquitos van, sobre todo, a los tobillos, pero si estamos metidos en la cama y tapados, irán a las orejas, que es otro punto donde hay muchas glándulas sudoríparas", asegura Manuel Peinado.

Qué hacer para que no nos piquen

Pero, ¿qué es lo que funciona realmente para que no nos piquen los mosquitos? Pues está claro que funcionan los repelentes químicos, funciona la citronela, funciona el humo que los ahuyenta, las mosquiteras para evitar que entren (¡incluso las que rodean toda la cama y te hacen sentir como en Memorias de África!).

Pero con los mosquitos lo mejor es prevenir. Y hay algo a evitar, según cuenta Antoni Pubill, director técnico de la empresa antiplagas, Control Ardeca. A los mosquitos, ni agua: "Para que no vengan, necesitamos no tener agua estancada en macetas, todos los recipientes tanto de exterior como interiormente".