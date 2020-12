Nuevas medidas para Navidad en Galicia, Madrid, Andalucía, Cataluña y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Pablo Casado, a Sánchez: "No juegue usted al poli bueno y al poli malo"

Pablo Casado le pide a Sánchez que no aglutine todo el poder, le dice que ha sumido a España en una crisis institucional, que no explica lo que ocurre con la diplomacia en Marruecos y en Bolivia. Además, le reprocha que no rechace los ataques de su socio de Gobierno a la corona y al rey emérito. Le pregunta sobre si tiene algo que decir sobre su pacto con Bildu y por qué le parece un paso para la democracia pactar con ellos. "Lo que está pasando en Catalauña es que está pactando indultos".