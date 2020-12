Este es el plan para la Navidad en Galicia y las nuevas medidas aprobadas

El consejero de Sanidad de la Xunta ha presentado este miércoles el plan de medidas para Navidad diseñado por el comité clínico que asesora a la Xunta. Las principales medidas son las siguientes:

Reuniones y encuentros sociales

En cuando al número máximo de personas que podrán congregarse en torno a las celebraciones familiares por estas fechas navideñas, el 24, 25 y 31 de diciembre del 2020 y el 1 de enero del 2021, será de 6 personas, sin contar en este caso a los menores de diez años en el cómputo global.

La Xunta recomienda que las celebraciones de Navidad se limiten a una "única unidad familiar", y que, en el caso de que sea necesario incorporar a algún miembro y se "tiene que romper por algún motivo" --por ejemplo, una persona mayor que viva sola--, como "máximo" haya dos unidades familiares con un máximo de 6 personas.

El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña ha desgranado otras recomendaciones: reducir las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios, que la mesa de la cena la coloque una persona, no compartir bebidas, desinfección de manos, reuniones al aire libre de forma preferente y ventilación con ventanas abiertos. Además, ha pedido "no hacerse trampas al solitario", es decir, no pasar el 24 y el 25 con una unidad familiar y el 31 y el 1 con otra, porque eso supondría juntarse varios núcleos de convivencia.

Confinamiento perimetral

La Xunta mantendrá cerrada perimetralmente Galicia entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, aunque está permitido el reagrupamiento familiar.

Toque de queda

El toque de queda seguirá vigente durante las Navidades entre las 23:00 y las 06:00, pero en Nochebuena y Nochevieja se retrasará su comienzo a las 01:30.

Estudiantes

Será obligatorio cumplimentar el registro de viajeros, que se establecerá para los que vengan de comunidades con incidencias por encima de 250 por 100.000 habitantes. Se contempla la posibilidad de realización de una prueba para esas personas y también para los estudiantes que vienen de fuera de Galicia y los que se mueven dentro de Galicia.