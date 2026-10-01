La nueva normativa de tráfico que cambia los semáforos: adiós a luz ámbar intermitente

Las nuevas normas de circulación son una realidad. Este 1 de octubre, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha modificado su Reglamento General de Circulación incluyendo varias novedades que cambiarán las normas de tráfico.

Se trata de una renovación de la normativa que tiene como objetivo proteger a los usuarios más vulnerables de las vías, peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP).

En este sentido, una de las novedades más destacadas de este reglamento tiene que ver con el paso de los peatones y los semáforos. A partir de ahora, dejará de aparecer la luz ámbar intermitente para los vehículos, evitando que pueda coincidir con la luz verde fija para los peatones en los pasos de peatones.

Qué cambia en los semáforos

A través del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la DGT pretende reforzar la seguridad de los más vulnerables e la vía. Por ello, una de sus medidas estrella es eliminar el ámbar intermitente para los vehículos.

Además, cuando se utilice el ámbar intermitente para los vehículos, este deberá ir precedido de una luz roja fija. Esto implica una modificación de la secuencia de algunos semáforos para evitar que los vehículos reciban simultáneamente una señal que les permite continuar, mientras que los peatones tengan luz verde para cruzar.

¿Adiós a la luz ámbar intermitente?

A pesar de que se elimina la luz ámbar en muchos de los semáforos, esto no implica que vaya a desaparecer. El cambio se refiere a los pasos de peatones regulados mediante semáforo en determinados cruces, donde existe la posibilidad de que coincida el ámbar intermitente para vehículos y el verde fijo para peatones.

Por ello, no desaparecen todos los semáforos en ámbar intermitente ni todos tienen que funcionar necesariamente con la misma secuencia.

Hasta ahora, esta situación se producía con frecuencia, provocando la confusión entre el peatón y el conductor. Aunque el vehículo debía extremar la precaución y ceder el paso al peatón, la coincidencia generaba confusión, sobre todo cuando el conductor está realizando un giro. De esta forma, la norma acaba con esta circunstancia vial a través de una indicación más clara y concisa.

Una modificación que entra hoy en vigor

Desde este jueves 1 de octubre, los Ayuntamientos deberán modificar el funcionamiento de sus semáforos con el fin de cumplir con la nueva normativa en vigor. El cambio obliga a modificar los ciclos y la programación de determinados semáforos, por lo que su aplicación puede tener consecuencias diferentes según la ciudad.

Además, estas instituciones tendrán mucho poder a la hora de aplicar las nuevas normas. Desde la DGT presumen de haber dado una gran libertad a los Ayuntamientos para que decidan, en última instancia, cómo aplican todos los cambios aprobados en el Consejo de Ministros del pasado mes de junio.