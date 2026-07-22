Multa de 1.700 euros a un ciudadano por arreglar su calle cansado de que no se hicieran las obras

En Barcelona, un hecho insólito ha sorprendido a los vecinos de Mataró. Y es que un ciudadano de la localidad ha sido multado con más de 1.700 euros después de arreglar su calle sin permiso. Miquel, vecino de Mataró, decidió actuar por sí mismo después de insistir al Ayuntamiento sobre la necesidad de arreglar ciertos desperfectos.

Lo que no se esperaba era que, lejos de aplaudir su gesto, el municipio iba a sancionarle. Y es que cada mañana, este vecino observaba al salir de su casa diversos estropicios en la calle como alcorques vacíos, losetas del suelo rotas y bancos destrozados. Por ello, el ciudadano trató de ponerse en contacto con los responsables vía telefónica para solicitar a los técnicos que lo arreglaran.

Sin embargo, nadie se ponía manos a la obra, obligándole a ser él mismo el que arreglara los desperfectos. "Pasaré nota", era la respuesta que obtenía, según ha comentado el vecino a laSexta.

Multado por arreglar su calle

Según explica el afectado, sus reclamaciones comenzaron en 2019, solicitando la reposición del arbolado desaparecido de su calle. En 2021, el vecino insistió en el mal estado de la calle, de plataforma única y con losas que se movían. A ello se añadía que los bancos estaban degradados ante su mal uso.

Por ello, debido a la inacción del Ayuntamiento, el vecino en cuestión decidió comprar de su bolsillo cinco árboles por 34,50 euros por cada uno. "Me cabían en el coche para poderlos traer y simplemente los puse", explica el afectado. Para no herir sensibilidades, se informó adecuadamente y buscó la misma especie, conocida como árbol botella, que ya luce en otras calles de Mataró y que, además, figura en el catálogo municipal de especies permitidas.

Asimismo, lijó y pintó dos bancos y sustituyó varias losas deterioradas, aprovechando para intercalar algunos panots decorativos frente a su vivienda, que había recuperado de la obra anterior de la calle. Y lo que obtuvo de ello fue una multa del Ayuntamiento.

Un vecino denuncia los hechos

Según el Ayuntamiento, un ciudadano denunció en agosto de 2024 que un vecino había actuado por su cuenta en la vía pública. Tras iniciarse una investigación, los servicios municipales concluyeron que se habían plantado árboles sin autorización, repintado bancos y repuesto losas del pavimento. Además, el expediente sostiene que se rompieron unas cincuenta baldosas para colocar "panots decorativos".

Tras ello, la solución municipal ha sido exigir al vecino una indemnización de 1.733,39 euros y anunciar que la brigada municipal devolverá la zona a su estado original.

La sanción será recurrida

"Soy consciente de que no he hecho una cosa normal. Pero de ahí a decir que es un acto de vandalismo... ¿Yo he destrozado algo? Yo he arreglado algo que había", lamenta Miquel. Aún así, el vecino decidió pagar la multa y, ahora, ha anunciado que recurrirá para reclamar el dinero.

Desde el consistorio aseguran que ellos no tenían constancia de sus quejas y que modificó la vía pública sin permiso. "Realmente es un acto incívico. Al final, ha pintado unos bancos. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero ha pintado unos bancos y ha modificado un pavimento", ha explicado para laSexta Eli Ruiz, regidora de planificación territorial de Mataró.