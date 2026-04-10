Un muerto y 14 heridos tras precipitarse un autobús por un terraplén en La Gomera

Una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, al precipitarse un autobús turístico por un terraplén en una carretera de La Gomera, una de las islas Canarias, en España, según el primer balance que facilitan los servicios de emergencias.

Según han informado a EFE fuentes del Cabildo (administración de la isla) de La Gomera, todos los afectados son turistas extranjeros y en el lugar trabajan dos helicópteros, uno del Servicio de Urgencias Canario y otro del Grupo de Emergencia y Salvamento, así como varias ambulancias medicalizadas que ya han realizado varios traslados al hospital de la isla.

El accidente de este autobús privado se ha producido, como se puede observar en una fotografía difundida por Emergencias, cuando el vehículo se ha salido de la vía en una curva y se ha precipitado varios metros por un terraplén.

Hace un año ocurrió un accidente similar

La Gomera, con una superficie de poco más 360 kilómetros cuadrados, tiene una escarpada orografía de gran riqueza natural, en la que destaca el bosque milenario del Parque Nacional de Garajonay.

Hace aproximadamente un año, el 13 de mayo de 2025, también una mujer de 73 años falleció y otras once personas resultaron heridas al volcar un autobús en la carretera GM-2, en San Sebastián de La Gomera, cerca del lugar de este accidente.

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