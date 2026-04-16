Muere María Caamaño, la 'princesa futbolera guerrera' y símbolo de la lucha contra el cáncer infantil

María Caamaño Múñez, también conocida como 'princesa futbolera guerrera' desde que levantó en Cibeles la Eurocopa con los jugadores de la Selección, y todo un símbolo de la lucha contra el cáncer infantil, ha muerto a los 13 años como consecuencia del sarcoma de Ewing que le detectaron cuando solo tenía siete años.

En un mensaje a través de redes sociales, su familia ha confirmado su muerte. "Afición, hoy no es M4RIA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular", comienza el texto en el que su familia destaca su lucha "hasta el último segundo". Según el comunicado, la situación de la niña empeoró "bastante" después de disfrutar "con su tata" el partido de sus equipos y amigos.

La última foto de la pequeña está tomada en el hospital junto a su hermana y, de fondo, se puede ver que en la televisión estaba puesto el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. María era una gran apasionada del fútbol y del equipo colchonero.

Su legado será eterno

Padecía sarcoma de Ewing, un cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en niños y jóvenes, y estaba recibiendo un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. En 2024 recibió el premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales por el proyecto solidario de su asociación 'La sonrisa de María' para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer.

Su legado quedará para siempre, ya que en el Hospital hay un pequeño campo de fútbol en su honor y un pequeño huerto. María era gran aficionada a este deporte y seguidora del Atlético Madrid, equipo que ha publicado en sus redes sociales un mensaje de pésame. "Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por la pérdida de nuestra joven aficionada M4RÍA. (...) Siempre estarás en nuestros corazones".

El Atleti y la Selección rotos de dolor

Precisamente, cuando la Selección Española ganó la Eurocopa en el verano de 2024, María subió al escenario en Cibeles con los jugadores para levantar el trofeo. Fue una iniciativa de Álex Baena y del capitán de la Selección y por aquel entonces jugador del Atleti, Álvaro Morata, que no dudó en invitarla a subir con ellos al escenario.

"Nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros, ya sabes que te lo he dicho muchas veces, que al final nosotros jugamos al futbol, pero tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad", fueron las palabras que le dedicó.

El combinado nacional ha publicado un mensaje en redes sociales en el que destaca su "ejemplo y memoria". "Hoy el cielo suma una estrella más (...) la que nos acompañó en nuestros mejores momentos dándonos su luz". También se ha sumado a este mensaje el entrenador del Atleti, Diego Pablo Simeone, el jugador José María Giménez o el internacional Marc Cucurella.

Condolencias más allá del fútbol

Por su parte, el torero y amigo de María, Gonzalo Caballero, ha confesado tener "el corazón roto y el alma partida". Ha recordado que los médicos dijeron que "no duraría más de 15 días", pero que finalmente ha sonreído durante 2.392. Ha destacado que pudo darle "un último beso" y ha aseverado que intentará estar "a la altura" de la misión que Dios puso en María: "Enseñarnos que ante la mayor adversidad siempre había que sonreír".

Fuera del ámbito deportivo, otras personalidades también han querido mandar su pésame. Es el caso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la ha definido como "ejemplo de valentía y esperanza"; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el secretario general del PSOE Castilla y León, Carlos Martínez, o el expresidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, entre otros.