Muere un excursionista que quedó atrapado el lunes en un alud en el Pallars Sobirà (Lleida)

Un excursionista de Torelló (Barcelona) ha muerto este martes en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ingresó el lunes en estado grave tras quedar atrapado por un alud de placa en el Pallrs Sobirà (Lleida), concretamente entre el Coll de Bassiero y L'Estany Gelat, según ha podido confirmar Europa Press de fuentes conocedoras.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso el lunes a las 14.09 y activaron la unidad GRAE y dos helicópteros, que consiguieron extraer a la persona herida, que iba a acompañada de otro excursionista, aunque este quedó ileso y consiguió desenterrarse por sí solo.

El alud, de 200 metros de ancho y 150 de largo, atrapó y dejó grave al excursionista en el momento, por lo que los bomberos lo evacuaron hasta el punto donde el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tenía su helicóptero, que evacuó al herido al Vall d'Hebron.