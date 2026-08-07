Muere estrangulado un hombre de 84 años en una vivienda de Ciudad Lineal en Madrid

Este jueves se ha encontrado el cadáver de un hombre de 84 años en el interior de una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Según las primeras investigaciones policiales, la víctima habría perdido la vida después de ser estrangulada. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en un domicilio situado en la calle Valentín Aguirre, en el barrio de San Pascual. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del SUMA 112 y agentes de la Policía Nacional tras recibir el aviso.

Cuando los agentes sanitarios llegaron hasta el domicilio, el hombre, de nacionalidad española, ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que los profesionales intentaron reanimarlo, las maniobras no lograron sostener la situación y, finalmente, tuvieron que confirmar su fallecimiento.

Durante la primera inspección, los servicios de emergencia observaron que el fallecido presentaba signos compatibles con un estrangulamiento. Según la agencia EFE, fuentes policiales señalan que también presentaba un fuerte golpe en la cabeza, un dato que también será analizado dentro de la investigación.

Las investigaciones señalan a la nuera de la víctima como principal sospechosa

En el interior de la vivienda se encontraban varios familiares de la víctima, que tuvieron que ser atendidos por psicólogos del SUMA 112 debido al impacto de lo sucedido. No fue hasta horas después del hallazgo del cadáver cuando la Policía detuvo a la nuera del hombre como presunta implicada en los hechos, según han confirmado fuentes de la investigación a la citada agencia de noticias.

Sin embargo, los agentes continúan practicando diligencias para establecer cómo ocurrió la muerte y determinar las circunstancias que provocaron el suceso. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se han facilitado más detalles sobre el móvil o la relación de la detenida con los hechos.