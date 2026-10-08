Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego

El histórico dirigente nacionalista gallego, Xosé Manuel Beiras Torrado, fundador de Anova tras su salida del BNG, ha fallecido a los 90 años, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno. Según fuentes de su entorno, el economista ha muerto en su casa de A Reboraina, en Brión.

En los últimos tiempos, todavía participaba en actos culturales y políticos, como uno en Padrón (A Coruña) en homenaje a Xosé Luis Méndez Ferrín o, como público, en el pregón del Apóstol, este año a favor del pueblo palestino.

Entre las primeras condolencias públicas está la de la líder del BNG, Ana Pontón, quien ha subido en redes sociales una fotografía con él. Reconoce en su post que "deja una gran huella en varias generaciones de gallegos y gallegas".

"Tiene un lugar para siempre en el corazón y en la historia del Pueblo gallego. Un fuerte agrazo a Ricardo, Daniel y toda su familia", concluye.

El padre del nacionalismo gallego moderno

En Más de uno, Rafa Latorre y el resto de tertulianos han comentado la noticia. "Se trata del padre del nacionalismo gallego moderno", ha explicado el presentador para anunciar el fallecimiento de Beiras: "Era un catedrático de estructura económica, un hombre muy versado, muy pintoresco, vehemente y, por cierto, enfrentadísimo a Yolanda Díaz, que arrasó con su espacio político hasta que se reconstruyó en la figura de Ana Pontón".

Le han descrito como "la némesis de Fraga cuando era presidente de la Xunta" y un político muy popular más allá del sector nacionalista: "Era un hombre muy versado, con un discurso muy pertrechado del cual uno podía discrepar, pero hay que reconocerle la altura sin lugar a dudas".