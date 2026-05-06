OBITUARIO

Muere a los 75 años la periodista Soledad Gallego-Díaz, cronista y referente de la Transición

Además, fue la primera mujer directora de El País, entre 2018 y 2020.

Agencias | ondacero.es

Madrid |

Fotografía de archivo de la periodista Soledad Gallego Díaz
Fotografía de archivo de la periodista Soledad Gallego Díaz | EFE/Javier Cebollada

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha muerto a los 75 años, según ha avanzado 'El País', después de toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976. En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección del periódico, cargo que ostentó hasta 2020.

La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

Nació en Madrid en 1951 y estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

Pedro Sánchez la define como "un referente de rigor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido a Soledad Gallego-Díaz y ha puesto en valor su labor profesional al recordarla como una de "las grandes periodistas de nuestro país".

En un mensaje en redes, Sánchez ha calificado a la que fue la primera mujer en ocupar la dirección de 'El País' como un "referente de rigor, independencia y compromiso con la verdad". "Ayudó a construir una prensa libre y exigente, imprescindible para nuestra democracia", ha escrito en un mensaje en la red social 'X'.

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