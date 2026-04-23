La modelo Estela Grande denuncia ataques e insultos en redes tras la polémica entre Juan Iglesias y Oyarzabal: "En el fútbol..."

El mundo del fútbol se ha visto inmerso en una reciente polémica ocasionada a raíz de unas declaraciones del jugador Mikel Oyarzabal sobre la modelo Estela Grande, pareja del futbolista del Getafe Juan Iglesias.

La modelo, según cuenta EFE, ha enseñado este jueves en 'stories' de su cuenta de Instagram los ataques que recibió después de que Iglesias denunciase los insultos propiciados por parte de Oyarzabal durante el partido ante la Real Sociedad.

Calla, puta. Menudo malo

Grande colocó pantallazos de alguno de los mensajes que ha recibido y lamentó la situación que está viviendo tras las palabras de Juan Iglesias después del choque en sus primeras declaraciones a la prensa. "Calla, puta. Menudo malo. Jajaja, en el Getafe jugando. Buaaa, que no lo veamos por San Sebastián", escribió a Grande un usuario de Instagram. "En el fútbol no hay machismo, no", ironizó Grande tras recibir semejantes ataques. "Ahora no puedo pisar una ciudad que amo profundamente como San Sebastián porque tengo muchísimos mensajes así".

En el fútbol no hay machismo, no

Estos insultos y amenazas llegan horas después de las palabras de Iglesias en los micrófonos de DAZN después de ganar 0-1 a la Real Sociedad: "El capitán de su equipo (Oyarzabal) y luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Esos son los valores que tienen aquí y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo y él que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo. Lo que ha dicho me lo quedo mejor para mí".

Tras las declaraciones del jugador del Getafe, Oyarzabal se dirigió al vestuario del equipo para pedirle explicaciones a Iglesias tras dichas acusaciones.