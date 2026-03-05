Las mejores alternativas al tabaco para dejar de fumar

El Congreso de los Diputados ha celebrado unas jornadas sobre el estilo de vida saludable en España. En varias mesas redondas se trataron diferentes temas como la alimentación, el ejercicio físico y las medidas y alternativas que están tomando algunos países europeos para controlar el tabaquismo.

Los expertos coinciden en que la prioridad sanitaria sigue siendo clara: evitar que la población inicie el consumo de tabaco y acompañar a quienes fuman para que consigan dejar de hacerlo. Sin embargo, también existe una parte de la población adulta que ha intentado dejar de fumar en repetidas ocasiones y no lo han conseguido.

Ante esta situación, se ha expuesto un enfoque para reducir los daños. Una estrategia complementaria, pero no sustitutiva, que busca disminuir los efectos negativos de aquellos que siguen fumando.

La sustitución del cigarro tradicional por alternativas sin combustión como el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, pueden reducir de manera significativa la exposición a sustancias tóxicas asociadas al humo, el principal responsable del daño.

Recientemente, Francia ha publicado un informe donde abogan que el daño producido por el cigarrillo electrónico es menor que el de los cigarrillos habituales. Esto ocurre, sencillamente, porque no tienen combustión.

Sí tienen nicotina y son adictivos, pero al no tener combustión, muchos de los tóxicos que se inhalan a través del cigarrillo convencional, no lo hacen con el cigarrillo electrónico.

Otros países como Reino Unido o Suecia también se han unido a esta apuesta y gracias a ello, se han reducido las tasas de tabaquismo.

"Los cigarrillos electrónicos producen menos daños, son menos peligrosos, que el cigarrillo convencional, pero no significa esto que no tengan problemas (…) Están absolutamente contraindicados en aquellas personas que no fuman, sobre todo en jóvenes y adolescentes", ha señalado el médico Javier Nieto Iglesias.

No se tratan de una vía referente para el abandono, sino de unas herramientas que pueden ayudar a mejorar la salud pública.