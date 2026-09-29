Maricarmen acepta la propuesta para volver a su casa cuando reciba el alta

Maricarmen ha aceptado el acuerdo alcanzado este lunes entre sus representantes, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, para que pueda volver a su casa, según su letrada, Beatriz Duro.

La mujer, de 87 años, se ha alegrado mucho al recibir la noticia en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el que está ingresada desde que se produjo el lanzamiento, ha explicado Duro.

Los detalles del acuerdo

El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar a la vivienda en la que ha residido durante más de 70 años con un nuevo contrato de alquiler de ocho años de duración, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, ha explicado que la renta no superará el 30% de los ingresos netos de Maricarmen y que el acuerdo se articula al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal.

"El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos", ha señalado De Miguel, quien ha agradecido a la propiedad su disposición a ofrecer una renta "muy por debajo del precio de mercado".

La responsable de la EMVS no ha precisado la cantidad exacta porque todavía es necesario presentar documentación para calcularla, aunque ha asegurado que se mantendrá dentro de los márgenes establecidos por los equipos de la empresa municipal.

Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicado que la renta será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del desahucio. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y no incluirá "ninguna particularidad especial".

"No ha habido grandes discrepancias, pero no deja de ser una negociación en la que hay que revisar más de 20 cláusulas y ver puntos y comas. Éramos muchos juristas en la mesa y siempre es complicado, pero finalmente hemos alcanzado un acuerdo muy satisfactorio", ha explicado.

Maricarmen acepta volver a su casa

Maricarmen no pudo participar en la reunión debido a que continúa hospitalizada en el Gregorio Marañón. Una vez cerrado el acuerdo, su defensa le ha trasladado las condiciones pactadas y la mujer ha aceptado la propuesta para regresar a su vivienda.

Según ha explicado Duro, Maricarmen recibió la noticia con mucha alegría y ha dado su visto bueno a las condiciones negociadas entre las partes.

El siguiente paso será completar la documentación necesaria y formalizar el nuevo contrato. La intención es agilizar los trámites para que Maricarmen pueda regresar directamente a su casa cuando reciba el alta hospitalaria.