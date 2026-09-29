Hasta 50.000 euros al 0% para comprar una primera vivienda: así es la medida que plantea el Gobierno

El Gobierno busca con una de las medidas del decreto de vivienda acordado en el Consejo de Ministros, facilitar el acceso a la primera vivienda a aquellas familias que tienen capacidad económica para pagar una hipoteca, pero no pueden afrontar la entrada.

Para ello, plantean la creación de 'Tu Casa', un nuevo mecanismo de financiación que permitiría acceder a un préstamo de hasta 50.000 euros con un tipo de interés del 0%.

La medida, como el resto de las incluidas en los decretos de vivienda, deberá ser convalidada por el Congreso para mantener su vigencia. El Ejecutivo ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario este viernes.

¿Cuánto dinero se podrá recibir?

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que el mecanismo permitirá financiar hasta el 20% del valor de la vivienda, estableciendo un límite máximo de 50.000 euros. Es decir, para inmuebles que superen los 300.000 la ayuda se mantendrá en 50.000 euros. Para los que cuesten menos, se calculará el 20% correspondiente para calcular la ayuda.

El dinero se concedería mediante un crédito al 0% de interés a devolver en 10 años y su gestión correspondería al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Congreso tendrá que convalidar el decreto

Entre las demás medidas figuran la ampliación de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos y restricciones a determinadas compras especulativas de vivienda.

El paso por el Consejo de Ministros no cierra todavía la tramitación. Al tratarse de un real decreto ley, deberá ser convalidado por el Congreso para mantener su vigencia. El Gobierno confía en someter los dos textos a votación en un pleno extraordinario este viernes.