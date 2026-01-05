El mapa en tiempo real de las carreteras afectadas por el temporal de nieve y lluvia en España

El temporal de nieve afecta a 27 carreteras desde el inicio de la jornada de este lunes 5 de enero, siete de ellas de la red principal, y ya se han cerrado al tráfico cinco vías entre distintos puntos kilométricos, que están en nivel negro, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la que presenta mayores complicaciones es la A-4 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, que se encuentra en nivel amarillo en ambos sentidos, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados.

El estado de las carreteras españolas por el temporal

Así, el temporal mantiene cortadas 13 carreteras en el inicio de la mañana, todas ellas en las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, a excepción de la Ma-3300, en Sineu (Mallorca), ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cortadas al tráfico

En Cádiz están cortadas al tráfico las siguientes vías:

CA-3101, en Macharnudo Alto.

CA-3102, en Jerez de la Frontera.

CA-3113, en El Portal.

CA-3400, en Rincones.

CA-4107, en Torrecera.

CA-8200, en San Pablo de Buceite.

CA-9208 y CA-9209, en Algeciras.

Y en Málaga están cortadas:

A-7057, en Estación.

MA-3304, en Alhaurín el Grande.

MA-5401, en Casarabonela.

MA-5403, Ardales.

Nivel verde con estas restricciones

El resto de carreteras de la red principal afectadas son las siguientes, todas en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados:

AP-2 en La Almolda (Zaragoza) y Candasnos (Huesca).

A-2 en Ariza (Zaragoza) y Fraga (Huesca).

A-23 Paniza (Zaragoza).

A-50 San Pedro del Arroyo (Ávila).

M-45 en Vallecas (Madrid).

M-50 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Otras vías cortadas por intransitables

La DGT ha cerrado al tráfico por intransitables:

AL-5405, en Escullar (Almería).

A-4025 y la A-395, en Sierra Nevada (Granada).

NA-2011, en Pikatua.

NA-2012, en Irati, ambas de Navarra.

DSA-191, en Candelario (Salamanca).

Nivel rojo, con obligación de cadenas y restricciones

En nivel rojo, con uso obligatorio de cadenas, restricción de autobuses y vehículos pesados y restricción temporal de velocidad a 30 km/h se encuentran:

En Almería, la AL-3102, a la altura de Velefique.

AL-4404, en Aulago.

AL-5407, en Bacares.

En Asturias está en nivel rojo la AS-348, en Centelanes; y en Salamanca la SA-203, en Peña de Francia.

Con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel).

Transitables con precaución y con prohibición de adelantar vehículos pesados están con nivel verde, en Zaragoza, la N-211, en Playas de Chacón; la N-234, en Daroca; y la N-330, en Mainar.

En Ávila están con nivel verde la N-110, en Puerta de Tornavacas y la N-502, en Menga; en Salamanca la N-501, en Cantaracillo; y en Castellín la N-232, en Segona del Riu.

Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.