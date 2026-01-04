Un total de 18 carreteras afectadas por la nieve de la borrasca Francis: la DGT pide adelantar la vuelta a casa

La borrasca Francis, situada entre el Estrecho y el oeste de Alborán, está dejando numerosas incidencias en la Península. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el sur y sudeste peninsular se espera que las precipitaciones dejen hasta 80 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la nieve, las zonas más afectadas son la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y zonas llamas de la meseta norte, donde las cotas puede situarse por debajo de los 400-500 metros. Todo ello acompañado de un descenso en las temperaturas y heladas en buena parte de la mitad norte y localmente en la meseta sur.

Andalucía eleva a fase de emergencia 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones

Así las cosas, Andalucía ha elevado a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI), debido a que la Aemet ha decretado el aviso naranja en zonas de Málaga y Cádiz. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha pedido no bajar la guardia, seguir los consejos del 112 y no cruzar o transitar cerca de ríos y cauces.

Esta fase de emergencia 1 supone la puesta en práctica de medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas y bienes que puedan controlarse con los recursos disponibles en la Junta de Andalucía o apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil.

19 carreteras afectadas; la DGT pide adelantar la vuelta a casa

Debido al temporal de hielo y nieve y la inestabilidad derivada de la borrasca Francis, un total de 18 carreteras secundarias se están viendo afectadas, según la Dirección General de Tráfico (DGT). La mayoría de ellas -un total de ocho- se encuentran en Asturias. El resto se encuentran entre Granada, Almería, Huesca, León, Salamanca y Navarra.

En concreto, estas son las 18 carreteras afectadas:

CO-4 entre Covadonga y Gamonéu

AS-348, obligatorio el uso de cadenas para pasar por el puerto de Centenales

AS-265, obligatorio el uso de cadenas para pasar por el puerto de San Lorenzo

AS-228, obligatorio el uso de cadenas para pasar por el puerto de Ventana

AS-112, obligatorio el uso de cadenas entre Escoyo y la Raya

AS-117, obligatorio el uso de cadenas entre Tarna y El Puertu

AS-227, obligatorio el uso de cadenas entre Pola de Somiedo y El Puerto

AP-66 se prohíbe adelantar a los vehículos pesados entre El Moclín y Valverde de la Virgen y entre Fresno del Camino y Traslacruz

A-4025, en Sierra Nevada, cerrado un tramo de siete kilómetros

AL-5405, en Almería, cortado un tramo de 16 kilómetros entre Escúllar y La Estación

AL-3102 obligatorio uso de cadenas entre Velefique y Tíjola

AL-4404 obligatorio uso de cadenas entre Aulago y Portocarrero

AL-5407 obligatorio uso de cadenas a su paso por Bacares

DSA-191 en Salamanca cortada a su paso por Candelario

SA-203 obligatorio uso de cadenas a su paso por Peña de Francia

NA-2011 cortada a su paso por Pikatua

NA-2012 cortada entre Muskilda e Irati.

A-136, en la frontera del Portalet, limitada la velocidad a 60km/hora y restringido el tráfico de vehículos pesados

Debido a que muchas personas están de vacaciones o pasando el fin de semana fuera, la DGT ha pedido a los con ductores que adelanten su vuelta a casa y lo hagan en las primeras horas del día, en lugar de a última hora de la tarde, ya que las condiciones meteorológicas pueden empeorar.

Tráfico ha insistido a los conductores que comprueben el estado de las carreteras antes de salir de viaje y que en caso de atravesar zonas en aviso por nieve lo hagan por la mañana debido a que la mayor probabilidad de nevadas y lluvias intensas se espera por la tarde y el lunes, víspera del Día de Reyes.