Lamine Yamal denuncia: "Usar la religión como burla en un campo os deja como ignorantes y racistas"

El delantero de la selección española Lamine Yamal ha calificado como "una falta de respeto intolerable" los cánticos islamófobos que una parte del RCDE Stadium entonó durante el partido amistoso que enfrentó el martes a España y Egipto, y ha tachado a los responsables de "ignorantes y racistas".

"Yo soy musulmán, alhamdulillah (gracias a Dios). Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", ha escrito el jugador del Barcelona en su perfil de Instagram.

Tras matizar que "no toda la afición es así", Lamine Yamal ha dirigido un mensaje a aquellos que sí participaron: "Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas".

El extremo catalán, que jugó la primera parte y estaba sobre el campo cuando empezaron los cánticos, ha señalado que "el fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree", y ha terminado la publicación con un mensaje de agradecimiento "a la gente que vino a animar".

"Nos vemos en el mundial", ha concluido Lamine Yamal.

El partido amistoso entre España y Egipto, disputado este martes en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) ante 35.895 espectadores, dejó episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano.

Desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico "Musulmán el que no bote", en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.