Juanma Moreno anuncia que los vecinos de Grazalema podrán volver a sus casas de forma progresiva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que a lo largo de la tarde se va a decidir la vuelta parcial de los vecinos de Grazalema (Cádiz), que fueron desalojados hace 10 días por las intensas lluvias caídas sobre el municipio, que se sitúa sobre terreno kárstico y era incapaz de absorber más agua.

En declaraciones a los medios de comunicación en su visita al polideportivo El Fuerte de Ronda (Málaga), donde están alojados los 1.500 vecinos de la localidad, ha indicado que la decisión se supeditará a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

Así las cosas, el presidente ha comentado que en el caso de tomar la decisión esta tarde, el regreso de los vecinos podría ser "mañana mismo". Después de anunciarlo ante los medios de comunicación, el presidente de la Junta se lo ha comunicado personalmente a los vecinos del municipio.

La decisión "no fue política"

Juanma Moreno ha explicado que los técnicos están usando "georradares" para medir "el nivel de peligrosidad" del municipio en situaciones como "corrimientos de tierra o hundimientos" que pudieran suponer un peligro para las familias. Aun así, ha reconocido que es "una buena noticia" que a lo largo de la tarde se pueda acordar "por fases, por zonas" el retorno de la población.

Asimismo, ha recalcado que la decisión de desalojar Grazalema "no fue política", sino que se tomó tras el acuerdo entre ambas administraciones tras "los informes de los especialistas" y que fue una decisión "difícil para el alcalde y para mí también".

80 alumnos volverán a clases presenciales

En la misma línea, la Junta ha anunciado que unos 80 alumnos de Grazalema se van a incorporar a partir de este lunes a centros educativos de Ronda (Málaga) y Zahara de la Sierra (Cádiz) para recuperar las clases presenciales. Según la misma información, serán atendidos en los mismos grupos que estaban y por los mismos profesores.

De esta manera, los alumnos de infantil, primaria alojados en Zahara de la Sierra asistirá a clase en el CEIP Juan María Marín, mientras que en Ronda los estudiantes de Infantil y Primaria lo harán en el CEIP Miguel de Cervantes y los de Secundaria en el IES Martín Rivero.

También es posible que las familias que lo deseen puedan escolarizar a sus hijos en otros municipios, solicitando el cambio a través del CEIP Antonio Machado el IES Sierra de Grazalema. En cuanto a los alumnos dispersos por otras localidades hay dos opciones: enseñanza telemática o incorporarse al centro educativo más cercano.

Por su parte, los estudiantes de Bachillerato, que tienen su instituto en Ubrique, continuarán recibiendo clases a distancia mientras la Junta estudia alternativas para restablecer también su presencialidad. Los centros educativos gestionarán la adquisición de material escolar y libros de texto para ponerlos a disposición de los docentes y los alumnos.