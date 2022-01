Jorge Rey, el niño meteorólogo que predijo Filomena, reivindica su método de 'Las cabañuelas' ante las críticas

LEER MÁS Jorge Rey predice la llegada de una nueva Filomena: esta es la fecha exacta

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha salido al paso de la predicción de Jorge Rey, el joven aficionado a la meteorología que predijo la llegada de Filomena, en la que aseguraba que este año habría una nueva Filomena, y asegura que las predicciones con este método no tienen ningún sentido. "Las cabañuelas, en particular, no son más que una superstición y que, como debería ser obvio, no tiene ningún sentido ni fundamento pensar que el tiempo que ocurra en los 12 primeros días de agosto nos permite saber qué ocurrirá en los 12 meses del siguiente año", señala la Agencia Estatal.

"Un método lleno de sabiduría"

Jorge Rey ha respondido a las críticas en Antena3 explicando su método que es: "Un método ancestral lleno de sabiduría que nos transmite lo que la naturaleza nos dice. Sacamos hipótesis, experimentamos, observamos, es decir el método científico". Para ponerlo en valor, resalta los aciertos que tuvo en 2021: "La cabañuelas tienen una alta probabilidad si conoces el método para hacerlas. Del año pasado podemos recordar, Filomena, las tormentas de septiembre, el mes de octubre cálido, el veranillo de San Martín o San Miguel, las nevadas de final de noviembre".

Eso sí, reconoce que también hubo errores porque no es un método infalible: "También hubo fallos. Se preveía un mes de diciembre más frío y al final no lo fue. La ciencia no es solo laboratorios o ecuaciones. No se trata de estar con el palo mano para cuando fallen porque va a haber días que falle pero puede registrar grandes aciertos"

"Las cabañuelas no son al cien por cien fiables pero son capaces de predecir muchos fenómenos meteorológicos", finaliza.

¿Quién es Jorge Rey, el niño meteorólogo?

Jorge Rey nació en Burgos pero desde su infancia vive en un pequeño pueblo, Monasterio de Rodilla. Siempre se sintió atraído por la naturaleza y los fenómenos que en ella ocurren. Para entender mejor el clima, empezó a hablar con Rafael, el pastor del pueblo, que le enseñó el método de 'Las Cabañuelas', un método que el califica con un 90 por ciento de fiabilidad. "Es una forma de barruntar el tiempo a tan largo plazo que trata solamente de observar la naturaleza", explica.

Así es su metodo: Las Cabañueas

El método se utiliza desde hace miles de años y ha perdurado en el tiempo gracias a la tradición. Para pronosticar el tiempo del resto del año, se toma como referencia los primeros 24 días de agosto y los de enero. Gracias a la observación de los vientos, las nubes, humedad, las mareas o las estrellas puede extraer conclusiones y pronosticar el tiempo con una previsión enorme. Sirva como ejemplo la borrasca Filomena. En otoño de 2020 avisó en su blog de las intensas nevadas que llegarían a partir del 6 de enero de 2021. Para este año ya ha advertido de una borrasca parecida a final de enero.