La investigación apunta a un fallo en los frenos como causa del accidente del autobús en La Gomera

Un posible fallo en el sistema de frenos es una de las principales hipótesis que barajan los investigadores sobre el accidente de un autobús turístico ocurrido este viernes en la isla de La Gomera, en el que ha fallecido un hombre de nacionalidad británica, de 77 años, y han resultado heridas otras 27 personas.

El siniestro tuvo lugar sobre las 13:20 horas en el kilómetro 4,5 de la carretera GM-2, cuando el vehículo, perteneciente a la compañía Gomera Tours, se salió de la vía y se despeñó por un terraplén de unos diez metros de altura, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.

Las causas del accidente continúan bajo investigación, aunque fuentes próximas al caso apuntan a que un posible fallo mecánico en los frenos figura entre las líneas de trabajo abiertas. Esta hipótesis se apoya, entre otros elementos, en las primeras manifestaciones realizadas por el conductor tras el suceso.

No obstante, las autoridades subrayan que será necesario esperar a los resultados definitivos de la inspección técnica en el lugar del accidente para esclarecer con precisión lo ocurrido.

El conductor del autobús, un profesional con experiencia y familiarizado con la vía, permanece hospitalizado tras resultar herido en el siniestro. Desde la empresa Gomera Tours han señalado que aún no han podido mantener contacto con él, aunque han confirmado que cuenta con una trayectoria consolidada en este tipo de rutas.

Una ruta habitual con antecedentes

El autobús transportaba a un grupo de turistas que se había alojado en Playa Santiago, en el municipio de Alajeró, y que se dirigía al muelle de San Sebastián de La Gomera para tomar un ferry con destino a Tenerife.

Se trata de un trayecto habitual que la compañía realiza prácticamente a diario, según han indicado fuentes cercanas a la investigación, que destacan que es una de las rutas más frecuentes dentro de la operativa turística de la isla.

Además, en esa misma carretera se produjo el pasado año un accidente de características similares, prácticamente en el mismo punto, en el que falleció una mujer de 73 años, lo que ha reavivado la preocupación sobre la seguridad de este tramo.

Investigación abierta y balance de víctimas

El balance del accidente confirma la muerte de un turista británico de 77 años, mientras que el resto de ocupantes del vehículo, junto al conductor, resultaron heridos de diversa consideración.

Los equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar del suceso para atender a los afectados y coordinar su traslado a distintos centros hospitalarios.

Desde la compañía Gomera Tours han asegurado que, hasta la fecha, ninguno de sus autobuses había sufrido un accidente de tal gravedad, al tiempo que han trasladado su pesar por lo ocurrido y su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación.

Las pesquisas continúan abiertas a la espera de los informes técnicos que permitan determinar las causas exactas del siniestro.