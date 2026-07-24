Indignación del PP con Óscar Puente, al que recuerdan que "Salvador Illa solicitó ayuda a la UME hace unas semanas"

Las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, a las comunidades autónomas gobernadas por el PP por recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la oleada de incendios han provocado una inmediata respuesta de los populares. Desde el PP han acusado al ministro de utilizar una emergencia para hacer "ataque político" y le han recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también pidió recientemente la intervención de la UME para combatir un gran incendio en Cataluña.

La portavoz del PP de Cataluña en el Parlament, Lorena Roldán, ha sido especialmente dura con Puente a través de un mensaje publicado en la red social X.

"Hay que ser miserable. El propio Salvador Illa solicitó ayuda a la UME en el incendio de La Bisbal d'Empordà hace unas semanas. Petición que desde el PPC apoyamos. Insisto: hay que ser muy miserable para hacer lo contrario", ha escrito.

La polémica por la UME

La controversia se originó después de que la Comunidad de Madrid solicitara al Gobierno la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional ante la gravedad de los incendios que afectan simultáneamente a Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

A raíz de esa petición, Óscar Puente publicó un mensaje en X en el que ironizaba sobre el recurso de las autonomías del PP a la Unidad Militar de Emergencias.

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta", afirmó el ministro.

El precedente de Cataluña

Las críticas del PP hacen referencia al incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona), declarado a comienzos de julio. Entonces, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que Bombers de la Generalitat había solicitado la intervención de la UME para colaborar en las labores de extinción de un fuego que llegó a afectar a centenares de hectáreas y obligó al confinamiento de una docena de municipios.

Illa explicó que la petición había sido trasladada al Ministerio de Defensa a propuesta de Protecció Civil y pidió a la población seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras el incendio permanecía activo.

A las críticas de Lorena Roldán se han sumado las de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha reprochado a Puente que aproveche una situación de emergencia para confrontar políticamente.

En una entrevista en Cuatro, Gamarra pidió al Ejecutivo que centre sus esfuerzos en colaborar en la extinción de los incendios y reclamó al ministro que "deje de tuitear" y se ocupe de que "funcionen los trenes y las infraestructuras de este país", en lugar de "embarrar" el debate político en plena crisis por los incendios.