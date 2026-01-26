Un incendio en la refinería de Repsol provoca una gran nube de humo negro en Cartagena

Un incendio en la refinería de Repsol en Cartagena ha provocado este lunes que una gran nube de humo negro se alce sobre el Valle de Escombreras y se vea desde buena parte de la ciudad afectando especialmente a las localidades de Alumbres, Escombreras y Portman.

El Gobierno murciano ha enviado un mensaje Es-Alert en el que habla de nube tóxica y recomienda a los ciudadanos refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas, y alejarse de la zona en caso de ir en coche.

Según un comunicado emitido por Repsol, el incendio se habría generado en la zona antigua de almacenamiento de combustible, más concretamente en la unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena, y la empresa habría solicitado ayuda externa para controlarlo.

Se ha seguido el protocolo habitual en estos casos que consiste en cortar el suministro de hidrocarburos, dejar que el combustible se consuma y refrigerar el entorno para evitar la propagación de las llamas.

Emergencias no ha registrado heridos y ha puesto en marcha un despliegue preventivo para seguir la evolución de las llamas. Los bomberos aseguran que el fuego está controlado.