El incendio forestal de Segovia obliga a evacuar a dos municipios y el de Niebla afecta ya a 8.000 hectáreas

La jornada de este domingo está dejando un panorama complejo respecto a incendios forestales. Además del activo en Niebla (Huelva), el detectado en Navas de San Antonio ha causado la evacuación preventiva de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute.

En cuanto a las hectáreas afectadas en el incendio de Niebla, estas se han duplicado respecto a este sábado y se elevan a 8.000, aunque no todas están quemadas, según el consejero de emergencias de Andalucía, Antonio Sanz.

Según ha precisado, en el perímetro del incendio hay 8.000 hectáreas afectadas, aunque las apreciaciones que tienen señalan que hay "muchas islas que no se han quemado" dentro de la zona, por lo que habrá que esperar a que lo determinen posteriormente los satélites de observación terrestre del programa Copernicus.

El consejero ha comparecido ante los medios tras reunirse en el puesto de mando avanzado con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien, por su parte, ha señalado que ha habido en España en lo que va de año 40 grandes incendios forestales que han afectado a 200.000 hectáreas, seis veces más de las que había en 2025 por estas fechas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía Antonio Sanz | Agencia EFE

Incendio forestal en Segovia

El fuego, activo desde la tarde del sábado, ha subido a gravedad 2 a las 17:41 horas de este domingo al comportar su evolución grave riesgo para la población y bienes no forestales, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en redes sociales.

Ante esta declaración, en una reunión de urgencia del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) se ha decidido ordenar de forma inmediata la evacuación preventiva de los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute.

El Ayuntamiento de El Espinar, al que pertenece el núcleo de Los Ángeles, ha habilitado un alojamiento temporal en el Polideportivo Municipal para quien lo necesite y ha pedido a los vecinos "mantener la calma", tal y como recoge un comunicado difundido en sus redes sociales.

También se ha puesto a disposición de los desalojados el Colegio de Villacastín, según ha indicado, por su parte, el Ayuntamiento de Vegas de Matute. Desde mediodía, rachas de viento han provocado reactivaciones en puntos calientes y zonas quemadas del incendio, en el que trabaja un operativo compuesto por más de 40 medios aéreos y terrestres.