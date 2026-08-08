El Gobierno despliega 12 medios para extinguir los incendios en Huelva, Castellón y Asturias

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene desplegados este sábado 12 medios y unidades estatales para reforzar a las comunidades autónomas en las labores de extinción de los incendios forestales Niebla (Huelva), Tírig (Castellón) y Tineo (Asturias).

Fuentes del departamento dirigido por Sara Aagesen apuntaron que a las 11:13 horas de este sábado había seis elementos para extinguir las llamas en Niebla, entre ellos dos aviones anfibios FOCA (con capacidad para más de 3.500 litros de descarga) y un avión anfibio Alfa (hasta 3.500 litros).

El incendio de Niebla (Huelva) supera las 4.000 hectáreas

Para el fuego de Niebla también se desplazaron un helicóptero KILO (bombardero pesado con más de 3.000 litros), un helicóptero MIKE (bombardero medio con 1.000 a 3.000 litros de descarga) y una brigada BRIF-A (helitransportada con uno a 13 brigadistas y dos helicópteros bombarderos medios).

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha señalado que el fuego supera las 4.000 hectáreas de extensión, "aunque no toda la superficie es quemada". Se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, ante los continuos cambios de viento que están dificultando las labores de extinción.

"Este incendio tiene un comportamiento de cambio de viento constante, lo cual te destroza la estrategia de ataque al incendio que tienes; además, te va abriendo el perímetro del incendio porque, al cambiar el viento, va abriendo nuevos frentes", ha explicado Sanz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en Niebla este sábado.

El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado que a partir de las 14,00 horas "se espera que se vuelva a complicar el fuego" debido al cambio a viento del suroeste. "Hasta las 14,00 horas tenemos que volcar todas las actuaciones en la cabeza para que cuando vuelva a cambiar el viento, ya hayamos podido intervenir allí de manera eficaz", ha señalado.

Los equipos de extinción afrontan dos horas "vitales" en Tírig para trabajar con aéreos

Respecto al incendio forestal de Tírig, Transición Ecológica ha desplegado dos aviones anfibios Alfa desde la base de Requena (Valencia) y uno desde la de Reus (Tarragona), así como un avión anfibio FOCA desde Pollença (Baleares) y otro desde Zaragoza.

Los equipos de extinción que trabajan desde el viernes en los fuegos declarados en Castellón se centran especialmente en Tírig, donde la situación reviste mayor dificultad, y las próximas dos horas serán "vitales". Así lo ha explicado desde el PMA la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al explicar la información que ha comunicado a las autoridades el director de la extinción.

Con la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) activada en Tírig (que conlleva que la evolución del fuego pueda afectar gravemente bienes forestales y ligeramente a la población con el requerimiento de medios extraordinarios), los efectivos se centran en luchar contra este fuego.

La provincia de Castellón registró el viernes, a partir de las 19:00 horas, una tormenta eléctrica que provocó la caída de más de 100 rayos, que causaron cuatro incendios. El de la Salzadella se pudo controlar en pocas horas y el de Culla se ha dado por controlado esta mañana. Siguen activos el de la Serra d'en Galceran, que ha pasado a situación 1 del PEIF por su evolución favorable, y el de Tírig, donde se centran ahora los esfuerzos.