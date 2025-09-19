VIOLENCIA MACHISTA

Igualdad arremete contra la Fiscalía General del Estado por generar "alarma innecesaria" con las pulseras antimaltrato

La ministra ha explicado que los fallos se debieron a un problema técnico y ha asegurado que las absoluciones relacionadas con ellos fueron menos del 1%.

👉 Geolocalización, alertas y sincronización: así funcionan las pulseras de control para maltratadores

👉 El contrato que Igualdad adjudicó a Vodafone para gestionar pulseras antimaltrato: hasta 41 millones de euros

Madrid |

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una foto de archivo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una foto de archivo | Europa Press

La polémica sobre los fallos en las pulseras antimaltrato sigue trayendo cola y marcando el debate político de los últimos días. Este viernes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha enviado una carta al Observatorio contra la violencia de género del CGPJ en la expresa su "preocupación" por la "alarma innecesaria" generada en torno a este tema.

Todo esto ocurre después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por "múltiples fallos" en estos dispositivos debidos a "problemas puntuales" en la migración de datos que afectaban a procesos penales.

En un comunicado de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, la Fiscalía lamentaba "la inquietud" que estas informaciones pudieran estar provocando a las víctimas, aunque sí que recalcaban que "el dispositivo funcionaba correctamente".

Los fallos se debieron a un problema técnico en la migración de datos entre la anterior empresa adjudicataria del sistema, Telefónica, y la actual, Vodafone.

Este viernes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha insistido en que las pulseras telemáticas "nunca dejaron de funcionar" y que los errores "no han implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona". En una entrevista este jueves en TVE, Redondo aseguró que los casos de absoluciones por estos fallos no llegaban al 1%.

"Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas. Están protegidas, a salvo. Las pulseras han funcionado en todo momento y funcionan correctamente", ha explicado Redondo.

