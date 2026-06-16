El hombre detenido en Valencia por apuñalar al logopeda de su hijo afirma que le encontró sin ropa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 24 años en el municipio valenciano de Burjassot por un delito de homicidio tras haber apuñalado al logopeda de su hijo. Los hechos tuvieron lugar este lunes y, según las primeras pesquisas, los hechos se habrían producido después de que el hombre sospechara de un posible abuso al menor en el centro donde lo estaban atendiendo.

Tras producirse el homicidio, el presunto autor se personó en la comisaría de la Policía Nacional de Burjassot con las manos manchadas de sangre, asegurando haber matado a un hombre. La agresión habría tenido lugar en la Clínica Diálogo de Logopedia y Psicología, donde el menor había sido trasladado por la familia.

El padre se habría encontrado a su hijo con el pantalón bajado y sin pañal

Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre había llevado a su hijo de dos años al centro para ser atendido. El presunto autor de los hechos, minutos después de abandonar la sala, decidido entrar sin previo aviso a la consulta, llegando a ver al menor desnudo. Ante esa situación, el hombre exigió al logopeda que le enseñara las cámaras para comprobar que no había nada sospechoso. "O me enseñas las cámaras, o te mato", fueron las palabras del padre tras el suceso.

El profesional respondió asegurando que no se las podía enseñar y tras esto, el hombre le habría acuchillado con una navaja de 15 centímetros. Tras confesar el crimen, los agentes de Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron hasta el centro y procedieron a la detención.

La policía investiga si fue algo premeditado

El caso está en manos de la policía, que ahora debe averiguar si lo sucedido fue algo premeditado o, de lo contario, surgió de manera espontanea tras sospechar un posible abuso al menor. Según apunta Teresa Domínguez, periodista de Levante EMV, las penas son distintas para algo planeado, por lo que las autoridades deberán ahondar en el caso para sacar conclusiones de los sucedido. El cuerpo ya se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le practicará la autopsia.