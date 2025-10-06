El hijo de Raphael habla sobre su estado de salud: "Es buen paciente"

El pasado 4 de octubre el cantante español Raphael tuvo que aplazar su concierto en la Plaza de Toros de Murcia, previsto para ese mismo día, a causa de una bronquitis. Así lo confirmó el propio artista a través de su cuenta de Instagram, donde explicó que "por prescripción médica y debido a una bronquitis" debía cancelar el concierto.

El evento finalmente se celebrará el próximo 26 de mayo de 2026. "Volveré con más fuerza que nunca", dijo en la publicación en la que, además, lamentaba "profundamente" las molestias que el aplazamiento pudiera causar.

Tras estas declaraciones, su hijo Manuel Martos ha actualizado el estado de salud de su padre en declaraciones a la agencia Europa Press. "Está recuperándose. Yo creo que como media España, que estamos todos malos con catarros, gripes...", ha señalado.

El hijo del artista español ha recordado que aunque el concierto de Murcia se haya aplazado, "se pone una nueva fecha y en nada está haciendo lo que más le gusta, como siempre (...) Es una bronquitis, al final es descanso y reposo. Poquito a poco se recuperará". Sobre cómo lo está llevando su padre, Martos ha querido restar importancia al asunto, señalado que "se porta bien, es buen paciente, es buen enfermo".

En el último año, Raphael ha atravesado por varios problemas de salud. El último y más importante, que le obligó a retirarse de los escenarios, fue el diagnóstico de un linfoma cerebral primario. Afortunadamente, el cantante pudo volver a su rutina como artista y ya es un episodio que queda en el pasado.