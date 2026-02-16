"Hartos del mundo moderno", claves del auge de la vida monacal y los retiros espirituales

Javier Martínez-Pinna es profesor de historia y escritor. Autor de 'El libro de las órdenes monacales y religiosas: Eremitas, monacato medieval, mendicantes, canónigos regulares y congregaciones', donde, entre otros asuntos reflexiona sobre qué está ocurriendo en la actualidad para que muchas personas se estén volviendo a interesar por este estilo de vida.

En La Rosa de los vientos, este profesor presenta su libro y, entre otros temas interesantes, trata de explicar las razones que están llevando a algunas personas a recurrir a buscar en las hospederías monásticas un retiro espiritual lejos del ritmo frenético y ruidoso de grandes ciudades como Madrid.

Martínez- Pinna hace un recorrido en su libro por la historia de las principales órdenes monacales y explica las características de este tipo de vida, que fundamentalmente se resumen en el alejamiento del mundo y sus distracciones para enfocarse en la vida espiritual y la conexión con Dios, hacer votos de pobreza y castidad o una rutina diaria basada en los rezos y el trabajo manual.

Durante la entrevista, el escritor le explica a Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola algunas de las claves por las que existe en la actualidad cierto auge de la vida monacal. Huir del mundo moderno, de las prisas o del ruido, pueden ser las principales causas.

Cada vez hay más gente que se está acercando a estos en estos lugares de silencio

Martínez-Pinna señala que cada vez hay más gente que se interesa por este tipo de vida al sentirse "hartos del mundo moderno" y deciden acercarse a los monasterios para "reencontrarse con su propia naturaleza" y viajar a su interior, buscando paz y silencio.

Concretamente el escritor cuenta que hace poco estuvo en el monasterio de San Pedro de la Catena, en Burgos, y allí un monje trapense le dijo que "cada vez hay más gente que se está acercando a estos en estos lugares de silencio, interesándose por el día a día de estos monjes dedicados a la oración".

Aseguraba el monje que a este monasterio viene "gente de Madrid de con unos trabajos muy buenos, pero que estaban hartos del mundo moderno, de las prisas, de la ansiedad y ahí se metían para para reencontrarse con su propia naturaleza".