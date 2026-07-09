La Guardia Civil detiene al novio de la madre como presunto autor del doble crimen de Mijas

La Guardia Civil ha detenido este jueves a la pareja sentimental de María, la madre que fue asesinada este miércoles junto a su hija en una vivienda de Mijas (Málaga), como presunto autor del doble crimen.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron encontrados este miércoles de madrugada en una vivienda en la localidad de Las Lagunas con varias puñaladas en el cuerpo. La madre, de 61 años, y su hija, de 31, perdieron la vida antes de que el autor prendiera fuego a la vivienda. Los cuerpos fueron hallados tras la extinción del incendio por parte de los bomberos.

Un día después, los agentes detuvieron al varón cuando se disponían a realizar un registro relacionado con la investigación. Antes de entrar al inmueble, la Guardia Civil se cruzó con el sospechoso, que se encontraba en las inmediaciones, y procedieron a su detención.

Las hipótesis no descartan violencia de género

Este jueves, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que todas las hipótesis están abiertas, por lo que no se descarta la violencia de género en relación con el doble crimen. No obstante, ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraban en el sistema VioGen por violencia de género.

El subdelegado ha reiterado que "todas las hipótesis están abiertas", por lo que ha insistido en no desvelar más detalles del operativo; pero "a buen seguro de que con la profesionalidad de la Guardia Civil llegaremos a éxito como suele ocurrir en estos casos".

Pr último, Salas ha mostrado "máximo respeto" al trabajo de la Guardia Civil, "que está en plena investigación".

A la espera de la autopsia

Por su parte, la autopsia se ha realizado este jueves en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga y se está a la espera del informe toxicológico para determinar las causas exactas de la muerte, según ha informado este jueves a los periodistas el subdelegado del Gobierno.