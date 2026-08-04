El Gobierno destina 25 millones extra para atender a menores migrantes solos en Ceuta: "Estamos al lado de los más vulnerables"

El Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la crisis migratoria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que esta medida demuestra el compromiso del Ejecutivo con la ciudad autónoma y ha negado que existiera información previa que anticipara la magnitud de la llegada masiva de personas.

Según ha explicado, el crédito extraordinario será habilitado por el Ministerio de Hacienda y transferido, a través del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, a la Ciudad Autónoma de Ceuta para atender de forma urgente a los niños, niñas y adolescentes migrantes que permanecen en su territorio.

Esta nueva dotación se suma a los 5,5 millones de euros aprobados el pasado mes de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, elevando el apoyo económico del Ejecutivo a más de 30 millones de euros.

"Es buena prueba del compromiso, de que el Gobierno de España está acompañando a Ceuta y, por supuesto, también poniendo especial énfasis en los más vulnerables", ha señalado Saiz durante una comparecencia para valorar los datos de afiliación a la Seguridad Social.

La ministra también ha reclamado la colaboración del conjunto de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, para asumir el reparto y la atención de estos menores. "Es necesaria la responsabilidad de todas las administraciones", ha defendido.

El Gobierno niega que existiera una alerta previa

Preguntada por las informaciones que apuntaban a que Marruecos habría trasladado algún aviso antes de la entrada masiva de migrantes, Saiz ha asegurado que el Ejecutivo no recibió ningún informe que alertara de la dimensión que alcanzaría la crisis.

"En ningún momento hubo constancia de ningún informe que alertara de la magnitud de este hecho inédito", ha afirmado, aunque ha reconocido que sí existían indicios de un aumento de llegadas, habitual durante el periodo estival.

La ministra ha definido lo ocurrido como "un hecho sin precedentes" y ha sostenido que la respuesta desplegada por España también ha sido "inédita", recordando además que, según sus palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado la actuación del Gobierno.

Defensa de la colaboración con Marruecos

Saiz también ha destacado el papel desempeñado por Marruecos durante la gestión de la crisis. A su juicio, la respuesta "no hubiera sido posible sin la colaboración" de las autoridades marroquíes, al tiempo que ha reivindicado que la política migratoria del Ejecutivo sitúa "los derechos humanos en el centro".