La barrera de boyas de Ceuta se rompe 48 horas después de su instalación: Interior asegura que ya se han reparado

Una de las medidas del Ministerio del Interior para evitar otro episodio como el de pasado jueves en Ceuta fue la instalación de una barrera de boyas que se prolonga desde el espigón fronterizo del Tarajal hasta 500 metros mar adentro.

Apenas 48 horas después de su puesta en funcionamiento, no de los anclajes de la estructura se ha desprendido, obligando a intervenir a los operarios para reparar el sistema.

Según ha explicado la Delegación del Gobierno en Ceuta, la incidencia ha afectado a uno de los agarres de la boya neumática, aunque la red submarina permanece intacta y el resto del dispositivo continúa funcionando con normalidad. Durante la mañana se ha podido ver a una embarcación trabajando junto al espigón para asegurar nuevamente la estructura. Fuentes policiales han confirmado que se ha producido el desprendimiento de unos cincuenta metros en la zona naranja de flotadores, la cual ha sido de pequeña trascendencia y se ha corregido de forma inmediata.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que la reparación ya se ha llevado a cabo y que las barreras de contención se encuentran "plenamente operativas". Asimismo, recuerdan que la Guardia Civil mantiene la zona permanentemente vigilida para garantizar el funcionamiento de las medidas de protección.

Una barrera de 500 metros para frenar las entradas irregulares

La infraestructura fue instalada el pasado sábado como parte del refuerzo del control fronterizo en Ceuta. El dispositivo consiste en una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura de entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua y hasta un metro de profundidad, complementada por una primera línea de boyas fondeadas facilitadas por la Armada.

Interior defiende la eficacia del dispositivo

Pese al incidente registrado en uno de los anclajes, el Ministerio sostiene que el sistema está funcionando correctamente y subraya que la combinación de las barreras, el incremento de medios marítimos y terrestres y la presencia del Ejército ha reducido de forma notable los intentos de entrada de migrantes a Ceuta.

Según Interior, en la actualidad únicamente se producen intentos esporádicos de acceso por esta zona fronteriza, una situación que atribuye al refuerzo de las medidas de vigilancia y contención desplegadas en el entorno del Tarajal.

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