Gazpacho o salmorejo: cuál engorda menos y cuál sacia más

La confusión entre el gazpacho y el salmorejo tiene sentido: comparten casi toda la lista de la compra y el mismo origen andaluz, con el gazpacho asociado a toda la región y el salmorejo a Córdoba en particular. Pero basta fijarse en la textura para empezar a distinguirlos: el gazpacho es líquido, se puede beber directamente de un vaso, mientras que el salmorejo es una emulsión mucho más espesa, que se sirve casi siempre en un cuenco y se come con cuchara.

Esa diferencia de textura no es un detalle estético, sino la clave de por qué uno engorda más que el otro, y también la puerta de entrada a una curiosidad histórica que sorprende a casi todo el mundo: durante siglos, ni el gazpacho ni el salmorejo llevaron el ingrediente que hoy consideramos imprescindible en ambos.

Por qué el salmorejo engorda más que el gazpacho

La diferencia de calorías entre los dos platos no está en el tomate, que aportan prácticamente por igual, sino en las proporciones de pan y aceite de oliva. El salmorejo cordobés lleva una cantidad de pan y de aceite de oliva virgen extra notablemente mayor que el gazpacho, mientras que este último añade agua, pepino y pimiento, ingredientes que aumentan el volumen sin apenas sumar calorías.

El resultado, según los análisis nutricionales más citados, es que una ración de gazpacho puede rondar las 55 kilocalorías por cada 100 mililitros, mientras que la misma cantidad de salmorejo se acerca a las 124: más del doble. La razón de fondo es que el salmorejo es, por diseño, un plato más concentrado en energía —más grasa del aceite, más hidratos de carbono del pan— y con menor proporción de agua, así que sacia con menos cantidad pero también aporta más calorías por cada cucharada.

Ninguno de los dos nació con tomate

Aquí llega el dato que suele sorprender incluso a quien ha comido gazpacho y salmorejo toda su vida: el tomate llegó a Europa después del descubrimiento de América, en el siglo XVI, y tardó todavía más tiempo en generalizarse en la cocina española. Sin embargo, tanto el gazpacho como el salmorejo —o más bien sus antecesores— existían mucho antes, con una receta basada únicamente en pan, aceite de oliva, ajo, vinagre y agua, machacados hasta conseguir una emulsión parecida a la que hoy conocemos como ajoblanco.

El tomate se incorporó a estas recetas ya bien entrada la Edad Moderna, y terminó imponiéndose hasta convertirse en el ingrediente que hoy asociamos de forma automática a ambos platos, hasta el punto de que resulta casi imposible imaginarlos sin él. Es un ejemplo curioso de cómo un ingrediente relativamente reciente en la cocina española acabó definiendo la identidad de dos recetas mucho más antiguas.

Cómo se sirve cada uno (y por qué eso también suma calorías)

La forma de presentar cada plato añade otra capa a la comparación. El gazpacho se sirve tradicionalmente con picatostes de pan frito y trocitos crudos de cebolla, pimiento y tomate, mientras que el salmorejo se acompaña casi siempre de huevo duro picado y tacos de jamón serrano, dos guarniciones que multiplican con facilidad las calorías del plato final.

Quien quiera aligerar cualquiera de los dos tiene margen para hacerlo sin renunciar al sabor: reducir la cantidad de pan y aceite en el salmorejo, o servir el gazpacho sin picatostes y con más verdura cruda que picada, son ajustes sencillos que cambian bastante el resultado calórico final sin tocar la receta de base.

Entonces, ¿cuál elegir?

Si el objetivo es cuidar la ingesta calórica sin renunciar a una sopa fría de verano, el gazpacho es la opción más ligera y con mayor aporte de agua, vitaminas y minerales gracias a la variedad de hortalizas crudas que lleva. Si lo que se busca es un plato más saciante, capaz de funcionar casi como una comida completa, el salmorejo cumple mejor esa función, precisamente por su mayor densidad energética.

Ninguno de los dos es «mejor» en términos absolutos: son dos formas distintas de resolver el mismo problema —combatir el calor con algo fresco, sencillo y de raíces muy antiguas—, y la elección entre uno y otro depende más de lo que se busque comer ese día que de cuál sea objetivamente más saludable.