La Fundación NTT DATA cumple 25 años con la mirada puesta en el futuro y premia a Fetalife Technologies

La Fundación NTT DATA ha celebrado en Madrid sus 25 años de trayectoria bajo el lema «El futuro continúa», una efeméride que reunió en el Real Casino de Madrid a cerca de 200 representantes del ecosistema emprendedor, empresarial e institucional. Durante la gala, presentada por las periodistas Sandra Golpe y Esther Vaquero, la entidad anunció a Fetalife Technologies como ganadora de los eAwards España 2026.

La startup ha desarrollado una incubadora líquida capaz de recrear el entorno uterino y ofrecer nuevas posibilidades de supervivencia y desarrollo a bebés prematuros extremos. Además del premio económico, Fetalife Technologies representará a España en la edición internacional de los eAwards, donde competirá por 100.000 euros y recibirá mentoría especializada para impulsar su proyecto.

La celebración sirvió también para repasar la trayectoria de una fundación que, desde su creación en 2001, ha respaldado a más de 13.000 emprendedores y ha acercado la tecnología a más de 32.000 niños y jóvenes de 15 países de Europa y Latinoamérica.

Tecnología al servicio de la sociedad

La gala combinó memoria y futuro a través de algunos de los proyectos que han marcado la historia de la Fundación NTT DATA. Entre ellos figura el apoyo al investigador Juan Pérez Mercader, reconocido internacionalmente por sus trabajos pioneros en la creación de vida artificial.

«La semilla inicial de la Fundación me permitió abrir mi laboratorio en Harvard», recordó Pérez Mercader. «Sin su apoyo no habría podido hacer realidad mis ideas para la síntesis de vida artificial abiótica en un laboratorio de química», añadió.

Otro de los proyectos destacados fueron las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competición online y gratuita destinada a reducir la brecha tecnológica entre niños y adolescentes. La iniciativa permite a los participantes desarrollar sus propios proyectos y descubrir las posibilidades de la programación y la innovación.

Pablo, un niño andaluz de 11 años ganador de la edición española en su categoría, explicó cómo creó un videojuego para alertar a sus compañeros sobre las trampas y los peligros de internet. «Cuando en mi colegio supieron que había ganado me dijeron que era un máquina. Y no se podían creer que yo hubiese programado un videojuego», relató.

25 años impulsando el emprendimiento tecnológico

Los eAwards, el proyecto bandera de la Fundación NTT DATA, han reconocido durante los últimos 25 años iniciativas tecnológicas con un impacto directo en la vida de las personas. Entre los proyectos premiados se encuentran dispositivos destinados a devolver la movilidad a personas con parálisis, sistemas capaces de detectar un ataque epiléptico hasta un minuto antes de que se produzca y tecnologías orientadas a prevenir y detectar el cáncer.

En esta edición, Fetalife Technologies se ha impuesto por su propuesta para mejorar la atención de los bebés prematuros extremos. Su incubadora líquida busca reproducir las condiciones del útero materno y abrir una nueva vía de investigación en neonatología.

«Este premio representa todo lo que queremos impulsar», aseguró Félix Bonmatí, presidente de la Fundación NTT DATA. «Porque sin talento no hay quien emprenda. Sin emprendimiento, el talento se frustra. Y sin innovación, las empresas nacen viejas», afirmó.

Bonmatí señaló además que la Fundación seguirá trabajando para consolidarse «como un referente en el impulso del emprendimiento, el talento y la innovación en el espacio iberoamericano».

La Fundación NTT DATA pertenece a NTT DATA, una de las principales compañías proveedoras de servicios de tecnologías de la información del mundo, con 140.000 profesionales y presencia en más de 50 países. A través de sus programas, promueve el emprendimiento y el desarrollo de competencias digitales entre niños, adolescentes y adultos, con el objetivo de convertir la tecnología en una herramienta para generar valor y mejorar la sociedad.