"Fue un privilegio contar con él": Carlos Alsina despide al periodista Raúl del Pozo

El periodista Raúl del Pozo ha muerto a los 89 años. Una noticia que ha entristecido al mundo del periodismo y en especial a esta que fue su casa, Onda Cero. "Siempre tuve la esperanza de que volviéramos a escuchar a Raúl del Pozo en 'Viva el vino'", ha dicho un emocionado Carlos Alsina en Por fin, que le recuerda con la mejor de las sonrisas: "No le gustaba nada de hablar de salud ni de enfermedades. De la edad, menos. No nos perdonaría que hoy estuviéramos contando todo el día que tenía 89".

La última vez que los oyentes pudieron escuchar a este maestro de periodistas fue a finales de 2025. "Se puso malo en diciembre", recuerda Alsina. "Desgraciadamente, en estas dos últimas semanas la situación se volvió muy complicada, pero siempre tuve la esperanza de volverlo a escuchar".

Recuerda Carlos Alsina que "nada le hacía más feliz que conseguir una primicia, una exclusiva". También se acuerda de su gran humor y amabilidad: "Era imposible no pasárselo bien con Raúl. Era un dinamitero de las tertulias, él era imprevisible".

Un legado imborrable

Su muerte recuerda también al recientemente fallecido Fernando Ónega. Ambos forman parte de un legado que ya es imborrable para el periodismo español. "Nunca han tenido programas propios, pero forman parte de la vida de nuestros oyentes por la permanencia que han tenido", detalla Alsina. "La vinculación de Raúl con la radio ha sido constante".

Era un ser maravilloso, además de un gran amigo

Su paso por el programa de Más de uno ya forma parte del recuerdo de esta casa. "Siento el disgusto radiofónico de no poder vivir el día del regreso de Raúl. Era un ser maravilloso, además de un gran amigo (...) Que viva el vino y que viva Raúl, en esta tarde en la que no podemos contar que vaya a volver. Fue un privilegio contar con él y un orgullo que la última etapa de su carrera profesional la hiciera con nosotros".