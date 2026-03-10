ADIÓS A RAÚL DEL POZO

"Fue un privilegio contar con él": Carlos Alsina despide al periodista Raúl del Pozo

El director de Más de uno recuerda la figura de Raúl del Pozo, uno de los grandes cronistas de la Transición y la voz de 'Viva el vino'.

Muere Raúl del Pozo a los 89 años, cronista de la Transición y referente del periodismo

Las tertulias en el Café Gijón, su irrupción en el diario Pueblo o la cobertura de la llegada del hombre a la Luna: la forja del periodista Raúl del Pozo

ondacero.es

Madrid |

Foto: Carlos Alsina y Arturo Pérez-Reverte aplaudiendo al periodista Raúl Del Pozo | Alberto Di Lolli (El Mundo)

El periodista Raúl del Pozo ha muerto a los 89 años. Una noticia que ha entristecido al mundo del periodismo y en especial a esta que fue su casa, Onda Cero. "Siempre tuve la esperanza de que volviéramos a escuchar a Raúl del Pozo en 'Viva el vino'", ha dicho un emocionado Carlos Alsina en Por fin, que le recuerda con la mejor de las sonrisas: "No le gustaba nada de hablar de salud ni de enfermedades. De la edad, menos. No nos perdonaría que hoy estuviéramos contando todo el día que tenía 89".

La última vez que los oyentes pudieron escuchar a este maestro de periodistas fue a finales de 2025. "Se puso malo en diciembre", recuerda Alsina. "Desgraciadamente, en estas dos últimas semanas la situación se volvió muy complicada, pero siempre tuve la esperanza de volverlo a escuchar".

Recuerda Carlos Alsina que "nada le hacía más feliz que conseguir una primicia, una exclusiva". También se acuerda de su gran humor y amabilidad: "Era imposible no pasárselo bien con Raúl. Era un dinamitero de las tertulias, él era imprevisible".

Un legado imborrable

Su muerte recuerda también al recientemente fallecido Fernando Ónega. Ambos forman parte de un legado que ya es imborrable para el periodismo español. "Nunca han tenido programas propios, pero forman parte de la vida de nuestros oyentes por la permanencia que han tenido", detalla Alsina. "La vinculación de Raúl con la radio ha sido constante".

Era un ser maravilloso, además de un gran amigo

Su paso por el programa de Más de uno ya forma parte del recuerdo de esta casa. "Siento el disgusto radiofónico de no poder vivir el día del regreso de Raúl. Era un ser maravilloso, además de un gran amigo (...) Que viva el vino y que viva Raúl, en esta tarde en la que no podemos contar que vaya a volver. Fue un privilegio contar con él y un orgullo que la última etapa de su carrera profesional la hiciera con nosotros".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer