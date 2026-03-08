Fragilidad femenina y validación externa: cómo la inteligencia artificial incrementa la desigualdad de género

En los últimos años, el apoyo hacia el femenisimo de la sociedad en general y de los jóvenes en particular ha descendido en España. Según muestra el último barómetro Fad Juventud, en cinco años ha bajado 12 puntos el porcentaje de jóvenes que se identifican como feministas del 50% al 38%.

Su directora, Beatriz Martín Padura, explica este fenómeno en una reacción defensiva masculina que responde a un mensaje que ha permeado en algunos sectores de la población sin que llegue a ser cierto, en la actualidad el feminismo ha pasado al otro extremo y en lugar de defender la igualdad entre hombres y mujeres, se está atacando a los hombres.

Martín Padura también ha señalado a algunos movimientos reaccionaros como el 'trad-wife', que establece un modelo de mujer sumisa y empleada en tareas del hogar, que "realmente está teniendo su hueco". El Consejo de la Juventud también incide en este aspecto y pone el foco en la población más joven, una encuest reciente que han realizado señala que la ambigüedad hacia el feminismo es cuestión de edad, las posiciones más ambivalentes y distantes hacia el feminismo son más comunes entre los más jóvenes, "vemos que se va difuminando conforme van pasando de la adolescencia a la adultez", afirma María Cardà, investigadora de la entidad.

La inteligencia artificial no es neutral

En ambos estudios el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial es evidente. Una de cada cuatro adolescentes, porque son sobre todo ellas, utiliza la IA como una confidente. El riesgo está en un algoritmo diseñado para darnos la razón. Y la herramienta amplifica los sesgos de género.

Según un estudio de Llorente y Cuenca (LLYC), más de la mitad de las respuestas etiquetan a las jóvenes como frágiles y recomiendan a las chicas buscar validación externa hasta seis veces más que a los chicos. Modela expectativas, reconoce la coordinadora del estudio, Luisa García "Cuando analizamos casi 10.000 recomendaciones de los principales modelos de inteligencia artificial, detectamos algo claro, evidente la IA no es neutral". No es porque tenga una intención determinada, sino porque aprende de nosotros, de nuestros datos, de nuestras decisiones y de una sociedad que todavía arrastra desigualdades.

Los jóvenes se definen con valores como respeto o corresponsabilidad, pero esa igualdad se topa con dinámicas de control. Una de cada cuatro mujeres jóvenes ven normal revisar el móvil de la pareja o interpretan los celos como prueba de amor. No son posiciones mayoritarias, pero sí muestran la presencia de ideas tóxicas y posesivas entre la juventud.