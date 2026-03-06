La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por agresión sexual

La Fiscalía pide diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones, según aseguró este jueves el periódico Las Provincias.

El diario detalla que el Ministerio Fiscal propone que Mir no pueda acercarse durante trece años a 500 metros de la víctima, que tenga después siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores. Además, debería indemnizar a la víctima con 64.000 euros.

Los hechos en septiembre de 2024

En septiembre de 2024, cuando Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, fue detenido tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella y dos amigos del futbolista murciano.

Mir, que ahora juega en el Elche cedido por el Sevilla, pasó casi dos días detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. Además uno de sus amigos, el también futbolista Pablo Jara, fue denunciado por la otra mujer.

Tras la detención de Mir y su declaración en el juzgado, donde negó los cargos y alegó que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

Indicios y no meras sospechas: las diligencias de la juez

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia.

La jueza entendió que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa se desprendían indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a la mujer que le denunció y ahora la Fiscalía pide diez años y medio de prisión para el jugador.