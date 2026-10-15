La Fiscalía acusa a dos de las tres menores investigadas por supuesto acoso a Sandra Peña

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre.

El Ministerio Público ha apreciado que las dos menores podrían haber cometido hasta dos delitos tras analizar los hechos investigados. En concreto, considera que las menores pudieron incurrir en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas hacia la fallecida.

Según indica el escrito de acusación, existen indicios de estos delitos "por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental", tal como ha avanzado Diario de Sevilla.

Las menores comparecieron el pasado 17 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía de Menores, en una citación judicial que se enmarcaba en los expedientes abiertos. En concreto, se abrió uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba para activar debidamente los protocolos antiacoso.

También lo hicieron previamente los padres de Sandra, quienes mantuvieron la esperanza de que se depuraran responsabilidades "ejemplarizantes", como cuatro docentes del centro.

Las acusaciones de la familia al centro escolar

Además de la investigación por parte de a Fiscalía de Menores, existía otra por la vía de lo penal donde la familia de Sandra Peña se acusa al centro de inacción. Los padres de Sandra consideraron que la respuesta del colegio fue insuficiente y tardía, por lo que presentaron una querella contra el colegio y varios docentes.

No obstante, el juzgado acordó el archivo provisional al estimar que no existía sustento jurídico suficiente para atribuir penalmente al personal educativo la muerte de la menor. El juez entendió que el colegio adoptó medidas frente a la situación, aunque no pudiera exigírsele un control permanente sobre la alumna.

Tras ello, los padres recurrieron y reclamaron que se valorara la autopsia, que reflejaba cortes en el cuerpo y presencia de alcohol en sangre, además de insistir en que el acoso continuado y la falta de protocolos no podían quedar sin sanción penal. Sin embargo, el pasado septiembre, la Audiencia de Sevilla confirmó el archivo de la causa contra el colegio.

Restauran el altar en memoria de Sandra Peña

El escrito de la Fiscalía llega un día después de que se restaure el altar en memoria de la menor, coincidiendo con el aniversario de su muerte y después de que fuese vandalizado hace unos días.

De esta forma, los decorados florales y diversos mensajes vuelven a lucir de nuevo en la calle Rafael Laffón de Sevilla, en la que se encuentra el hogar familiar de la fallecida.