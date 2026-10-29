Felipe VI pide investigar las causas del accidente de Urda y adoptar medidas para que no vuelva a suceder: "Volvemos a sufrir un durísimo golpe"

El rey Felipe VI ha comparecido ante los medios de comunicación después de visitar, junto a la reina Letizia, a los heridos y familiares de las víctimas del choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda.

"Como sociedad volvemos a sufrir un durísimo golpe. Pero hay que seguir avanzando, aun con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida", ha señalado el jefe del Estado.

Felipe VI ha trasladado su pesar a las familias de los fallecidos y ha insistido en la importancia de acompañar a quienes están sufriendo las consecuencias del accidente.

"En este momento es lo más importante acompañar. Y dar cariño. Dar cariño también a los heridos y a todos los que les acompañan", ha afirmado.

El rey pide una investigación rigurosa para evitar otra tragedia

Durante su intervención, Felipe VI ha dedicado parte de sus palabras a la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

"Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe", ha señalado.

El monarca también ha defendido que, una vez conocidas las causas, se estudien las actuaciones necesarias para impedir que se repita un siniestro similar.

"Tendrá que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", ha afirmado.

Sus palabras llegan mientras continúan las investigaciones judiciales y técnicas sobre la colisión entre el AVE de Renfe y el tren de Iryo, ocurrida este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

El rey ha evitado pronunciarse sobre las posibles causas del accidente y ha centrado su mensaje en la atención a las víctimas, la investigación de lo sucedido y la necesidad de actuar con rigor.

"Hagámoslo juntos, unidos"

Felipe VI también ha querido enviar un mensaje de unidad ante el dolor provocado por la tragedia.

"Nos faltan a todo el país. Sigamos adelante con su recuerdo, con el dolor por su pérdida. Hagámoslo juntos. Unidos. Hagámoslo también con dignidad y con rigor", ha expresado.

El monarca ha agradecido especialmente el trabajo de los servicios de emergencias y de todas las personas que continúan participando en las labores de rescate y atención a los afectados.

"Unas inmensas gracias hacia todos aquellos que han atendido la emergencia, a los que siguen trabajando por rescatar a personas que quedan, que están todavía o desaparecidas o que quedan por rescatar", ha señalado.

También ha reconocido el esfuerzo de quienes atienden a los heridos, tanto física como psicológicamente, y acompañan a las familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

Felipe VI aclara una confusión con el accidente de Adamuz

Al comienzo de su comparecencia, el rey ha mencionado por error la tragedia ferroviaria de Adamuz, ocurrida el pasado mes de enero, cuando en realidad se estaba refiriendo al accidente de Urda.

Antes de despedirse, el monarca ha vuelto a tomar la palabra para aclarar la confusión, después de que la reina Letizia se lo advirtiera.

"Me decía la Reina, con toda la razón, que pensando en la catástrofe de Adamuz, volvía a mencionar Adamuz. Pero evidentemente estaba pensando en Urda y en la catástrofe del día de ayer", ha explicado.

La visita de los Reyes se ha producido mientras continúan los trabajos de rescate, identificación de víctimas y atención a los heridos por el accidente ferroviario.