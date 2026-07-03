La FDA autoriza que determinadas bolsitas de nicotina puedan comercializarse en EE.UU. con una declaración de riesgo modificado

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha autorizado que 20 bolsitas de nicotina puedan comercializarse con una declaración específica de riesgo modificado, tras completar una revisión científica de estos productos.

La autorización permite que estos productos incluyan el mensaje: "El uso de estas bolsitas de nicotina en lugar de cigarrillos reduce el riesgo de padecer cáncer de boca, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, ictus, enfisema y bronquitis crónica".

Según la FDA, la decisión se basa en la evidencia científica presentada, así como en la evaluación del impacto potencial sobre la salud pública, la comprensión del mensaje por parte de los consumidores y el riesgo de uso entre los jóvenes. El regulador concluye que la declaración es científicamente precisa para estos productos concretos y puede ayudar a los fumadores adultos a tomar decisiones más informadas.

La agencia estadounidense insiste, no obstante, en que ningún producto del tabaco es seguro y recuerda que dejar por completo el consumo de tabaco sigue siendo la mejor opción para la salud. Añade que, para los fumadores adultos que no abandonan el consumo de nicotina, sustituir completamente los cigarrillos por bolsitas de nicotina autorizadas puede reducir la exposición a muchas de las sustancias tóxicas presentes en el humo del tabaco.

Las bolsitas autorizadas corresponden a la marca ZYN, comercializada en Estados Unidos por Swedish Match USA, filial de Philip Morris International (PMI). Estos productos ya habían recibido en enero de 2025 el visto bueno de la FDA para su comercialización y, con la decisión anunciada ahora, podrán incluir una declaración de riesgo modificado respaldada por la evaluación científica de la agencia.

La reacción de Philip Morris

Tras conocerse la decisión, Philip Morris International calificó la autorización como "un momento importante para los más de 45 millones de consumidores adultos de nicotina en Estados Unidos".

"La noticia de hoy garantiza que estos adultos tengan acceso a información precisa y basada en la ciencia, incluidas las evidencias autorizadas por la FDA que demuestran que sustituir los cigarrillos por las bolsas de nicotina reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón", afirmó Stacey Kennedy, consejera delegada de PMI en Estados Unidos.

Kennedy añadió que la decisión "refuerza el enfoque científico de la agencia a la hora de evaluar los productos a lo largo del continuo de riesgo y de comunicar esos resultados de forma transparente".