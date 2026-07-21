FACUA denuncia la tienda de Nil Ojeda por su triquiñuela: prometió descuentos del 99% si España ganaba el Mundial

La victoria de la selección española ha provocado la locura en España. Y es que muchos comercios han querido aprovechar el tirón del Mundial para ofrecer descuentos en sus productos solo con una única condición: que España ganará el Mundial.

Tras la final ante Argentina del pasado domingo, muchas tiendas han tenido que cumplir con lo prometido. Uno de los comercios que lanzó la propuesta en redes sociales fue "Milfshakes", la tienda online del famoso youtuber Nil Ojeda.

Sin embargo, lejos de la realidad, los descuentos no se han producido, lo que ha obligado a FACUA- Consumidores en acción a denunciar a la tienda ante Consumo.

FACUA denuncia a Nil Ojeda por publicidad engañosa

El pasado domingo 19 de julio, mismo día en el que España disputaba la final, "Milfshakes" anunció en sus redes sociales un descuento del 99% en todas sus prendas de la web si España salía campeona del mundo ante Argentina.

Sin embargo, esos descuentos no se han producido, por lo que FACUA ha interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Así lo ha anunciado en su web oficial, argumentando que se trata de publicidad engañosa al ofrecer falsos descuentos en camisetas con la excusa de la victoria de la selección española.

"Tal y como están denunciando diferentes usuarios en redes sociales, el descuento prometido una vez se materializó la victoria de la Roja no era real. La web infló los precios de todos los productos disponibles hasta alcanzar, en el caso de algunas camisetas, más de 3.000 euros. Una vez aplicado el supuesto descuento del 99%, el precio se quedaba en unos 'razonables' 29,69 euros, esto es, el precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida", destaca FACUA en el comunicado.

Una oferta falsa

Según explica la organización de consumidores, la web ya no se encuentra disponible y los perfiles en sus redes sociales también han sido borrados, a pesar de que la imagen promocional del descuento aún permanece publicada.

Ante el engaño, FACUA justifica su denuncia acogiéndose al artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que recoge que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez. Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedente".

Por ello, para que el descuento del 99% hubiera sido real, el menor precio los 30 días anteriores al de la oferta deberían haber sido los 3.000 euros que se anunciaban como precio original, una cantidad que nunca alcanzaron las prendas.

En este sentido, FACUA destaca que esta conducta es considera una "práctica comercial desleal", tal y como señala el artículo 19 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, lo que se considera como una infracción.

Aquellos usuarios que hayan comprado pensando en el descuento podrán acudir a la asociación para que valoren posibles acciones en defensa de sus derechos, tal y como concluye el comunicado de la organización sin ánimo de lucro.