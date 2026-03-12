Una de las exmonjas de Belorado se enzarza con un periodista a la salida del monasterio: "No te doy una torta por respeto"

Las exmonjas de Belorado han abandonado hace unas horas el monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos), poco antes de que se ejecutara el desahucio que la justicia había decretado para las religiosas. Han salido del monasterio poco antes de las tres de la madrugada después de celebrar un acto simbólico para despedirse del edificio.

Una de ellas ha protagonizado un pequeño incidente a la salida, donde estaban esperando un grupo de periodistas. La exmonja, que conducía un coche se ha parado para atender a la prensa, pero se ha enzarzado con un periodista al que ha acusado de ser un "maltratador".

"Eres un maltratador. No tienes suficiente con faltar el respeto a las hermanas que les faltas el respeto a nuestras familias. Cuando hay una llaga y cuando hay una enfermedad metes más ahí la mano y más mierda metes", le ha comenzado diciendo.

La mujer se ha dirigido directamente a este periodista llamándole por su nombre y diciéndole que estaba "muy enfadada" con él. "Las verdades te las estás inventando. Te has inventado un montón de cosas, guapo. No salgo de aquí y no te doy una torta por respeto", ha terminado diciéndole.

Dejan el convento "deteriorado"

El Arzobispado de Burgos ha llegado al convento pocas horas después de la salida de las ex religiosas y aseguran que han dejado el inmueble "muy deteriorado" y que "no está en condiciones de habitarlo a corto plazo".

Ha indicado que faltan muebles, documentos, casi el archivo completo de la iglesia o retablos. "Se han llevado prácticamente todo", ha lamentado el abogado del Arzobispado, que también ha recordado que la falta de los objetos de valor y las obras de arte forman parte de la investigación abierta por la Guardia Civil que acabó con dos exmonjas detenidas.

Sobre el futuro del monasterio, han explicado que la decisión depende de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y de la comunidad monástica legítima propietaria, que sigue existiendo a través de las hermanas mayores que no participaron en el cisma del 13 de mayo de 2024.

Entre ellas se encuentra sor Amparo, la monja que salió de Belorado expulsada por las cismáticas dos días después de anunciar estas que abandonaban la Iglesia católica, y que este jueves ha vuelto al monasterio tras casi dos años fuera del que considera "su casa".