Estas son las restricciones, horario de toque de queda y medidas aprobadas contra el coronavirus por comunidad autónoma en España

La tendencia descendente de casos de coronavirus en nuestro país ha propiciado que muchas comunidades autónomas ajusten e incluso relajen medidas para tratar de afrontar una desescalada lenta y segura, aún con una alta presión en los hospitales españoles.

Pese a que la incidencia acumulada ha bajado hasta los 540,30 casos por cada 100.000 habitantes, desde Sanidad insisten en que la situación sigue siendo "preocupante" y abogan por seguir cumpliendo las medidas restrictivas para que la tasa de contagios siga en descenso. Estas son las comunidades que han aumentado sus restricciones y todas las medidas aprobadas:

Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció la reducción de 14 a 7 días el periodo de vigencia de las restricciones adoptadas en los municipios con una tasa de incidencia de contagios de más de 500 o de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Así, las reuniones del Consejo de Alertas pasan de dos semanas a una y los jueves se revisarán las medidas para entrar en vigor cada sábado.

Confinamiento perimetral

Andalucía mantiene el cierre perimetral de los accesos a la comunidad y la prohibición de la movilidad interprovincial. Además, los municipios que superen una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, también se confinarán perimetralmente.

Los municipios en donde la incidencia acumulada supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes se cerrará la hostelería y el ocio.

Toque de queda

El Comité de Expertos mantiene el toque de queda está establecido entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Horario de cierre de hostelería y otros establecimientos similares

El horario de cierre de comercios y hostelería en los municipios donde está autorizada la apertura de los establecimientos es a las 18:00 horas. A partir de esa hora estará prohibida la venta de alcohol para evitar el consumo en la calle y reforzar el respeto a las limitaciones.

Reuniones y aforos

El número máximo de miembros en reuniones se mantiene en cuatro personas. Los comités territoriales fijan los aforos de distintas actividades según el grado de alerta de cada distrito sanitario.

Se permiten visitas en las residencias

El Comité de Expertos ha acordado este miércoles permitir de nuevo las salidas y visitas en las residencias de mayores y grandes dependientes, salvo en áreas donde la incidencia sea muy elevada. Juanma Moreno ha indicado que se tendrán que cumplir todas las medidas de protección y, al menos, haber pasado 7 días de la segunda dosis de la vacuna para que se permitan las visitas..

Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, compareció en rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario, y explicó que la comunidad ha decidido relajar las medidas restrictivas de nivel 3 reforzado decretadas, pasando a nivel 3 ordinario, debido a la bajada de la incidencia.

El nivel 3 reforzado, que pesaban sobre la región desde el pasado 18 de enero, permanecerá en tres municipios de la provincia de Toledo -Fuensalida, Torrijos y Casarrubios-, afectando así a 27.000 habitantes. Estas son todas las medidas aprobadas:

Toque de queda

Fernández Sanz ha explicado que el horario del toque de queda se mantiene a partir de las 22:00 horas, como se venía haciendo en las últimas semanas.

Reuniones sociales

Se limitan las reuniones sociales a un máximo de seis personas.

Confinamiento perimetral

El confinamiento perimetral municipal desaparece y deja paso al regional. Es decir, los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán moverse libremente dentro de todo el territorio de la comunidad, aunque no podrán salir de la región para ir a otras comunidades autónomas, salvo causa de fuerza mayor.

Hostelería y locales de ocio

Se reabre el interior de la hostelería y restauración a un tercio del aforo siempre que se mantengan las medidas de 1,5 metros entre comensales y 2 metros entre distintas mesas. No se permite el consumo en barra ni de pie. Además, se abren las terrazas al 50% del aforo y con las mismas medidas que en el interior, 1,5 metros entre comensales, 2 metros entre mesas y no se permite estar de pie. El cierre de la hostelería y restauración será siempre una hora antes del toque de queda, en este caso, a las 21:00 horas.

Los clientes, eso sí, tendrán que descargarse un código QR para poder entrar en los locales de ocio y así poder tener un registro detallado de todos los movimientos de personas en estos locales.

Visitas a centros médicos

Se prohíben las visitas a personas en los centros sociosanitarios, al igual que las actividades religiosas y de ámbito social.

Hoteles y bibliotecas

Se abren a un tercio del aforo las bibliotecas, museos y archivos, y los hoteles podrán contratar el 50% de su capacidad. Asimismo, las zonas comunes tendrán que estar al 25% de su capacidad.

Mercadillos y mercados al aire libre

Se permitirá un tercio del aforo y distancia entre puestos de 4 metros.

Centros comerciales y comercios

Deberán mantener las medidas higiénico sanitarias decretadas, pero se reabren con un tercio de su aforo y desaparece la limitación del tamaño del establecimiento (más de 300 metros), y sin limitación de aparcamientos (antes era del 70%).

Castilla y León

Las nuevas restricciones entraron en vigor el 16 de enero y tendrán como duración el propio estado de alarma sin perjuicio de que las mismas puedan ser moduladas, flexibilizadas o suspendidas por el presidente de la Junta de Castilla y León en virtud de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. Según el vicepresidente, si no se ha conseguido que estas medidas surtan efecto en 15 días, "el confinamiento domiciliario será inevitable".

El objetivo de estas nuevas restricciones es reducir el nivel de contagios en la comunidad, que actualmente registran una subida "en pared" similar a que tuvo lugar en marzo. Así, con estas acciones se prevé reducir la movilidad, el contacto social y la actividad no esencial.

Toque de queda a las 20:00 h

El vicepresidente regional, Francisco Igea, ha explicado que el decreto del estado de alarma permite limitar el horario nocturno y los servicios jurídicos de la Junta entienden que este es el que va "desde el ocaso hasta el amanecer" y a las 20 horas, dicen, ya es de noche. Por lo tanto, la Junta adelanta el toque de queda a las 20:00 horas.

El vicepresidente ha recalcado que la excepción para no cumplir el toque de queda es laboral, tal y como recoge la prórroga del estado de alarma.

Limite de reuniones a 4 personas en domicilios

Igea ha explicado que se limitan las reuniones a un máximo de cuatro personas en domicilios.

Movilidad entre provincias

A partir de mañana, queda prohibida la movilidad entre las provincias de Castilla y León.

Cierre perimetral de la región y hostelería

Estas nuevas restricciones se suman a las que ya se pusieron en marcha en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado martes y que pasan por el cierre en el interior de los establecimientos hosteleros, la clausura de gimnasios, centros comerciales y salas de apuestas, además del cierre perimetral de la Comunidad. Además, el vicepresidente ha recalcado en rueda de prensa que "no se puede fumar en las terrazas".

Aforos

Se reduce el aforo a un tercio en los lugares de culto, no sobrepasando nunca las 25 personas.

Murcia

Las medidas entraron en vigor el pasado 20 de enero.

Cierre perimetral

En la región se ha establecido un confinamiento perimetral en varios municipios afectados.

Reapertura de hostelería

La hostelería de una veintena de municipios ha abierto esta semana sus terrazas, pero solo al 75% del aforo y solo para personas que convivan en un mismo núcleo familiar.

Toque de queda y reuniones sociales

El toque de queda es de 22:00 a 6:00 horas y las reuniones son máximo de dos personas en espacio de uso público, salvo que sean convivientes.

Extremadura

El Ejecutivo regional ha decidido relajar las restricciones en Extremadura ante el descenso de la incidencia de la Covid-19 en la comunidad. Entre el paquete de medidas de flexibilización que ha aprobado el Consejo de Gobierno está la vuelta a la actividad de la hostelería.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado en rueda de prensa las nuevas medidas acordadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de este miércoles, que entrarán en vigor este viernes 12 de febrero. Consulta aquí el resto de medidas aprobadas:

Se levanta el cierre de la hostelería

El Consejo de Gobierno ha decidido permitir la apertura de los negocios de hostelería a partir de este viernes, en horario de 07:00 a 18:00 horas, con uso obligatorio de la mascarilla, con una distancia de dos metros entre mesas y con un límite de aforo del 50% en las terrazas y del 40% en el interior de los locales

El número máximo de comensales por mesa será de cuatro y estará prohibido el consumo en barra. En el interior estará prohibido que la televisión esté encendida con voz, así como que se ponga música por la probabilidad de que se incremente el riesgo de contagio por aerosoles.

Se levanta el cierre perimetral de municipios de menos de 3.000 habitantes

En el caso de los municipios, por decreto del presidente, se levantará a partir de este viernes el aislamiento perimetral de todos ellos, a excepción de aquellos de más de 3.000 habitantes con una incidencia acumulada de covid a los 14 días superior a los 500 casos, en concreto son 22 localidades las que se encuentran en esta situación.

Se mantiene el cierre perimetral de la comunidad, salvo en casos justificados o de fuerza mayor.

Se abren parques y centros comerciales

Se autoriza la reapertura de parques y centros comerciales con el horario vigente en la actualidad -de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 los sábados- y con un aforo del 30 % tanto en los locales comerciales como en las zonas comunes.

Se flexibiliza la actividad cultural

El Consejo de Gobierno ha acordado una flexibilización de la actividad cultural, de modo que se permitirán visitas a museos, salas de exposiciones, centros de interpretación y espacios patrimoniales con cita previa, un aforo del 40 % y grupos no superiores a seis personas.

Se permite también la apertura al público de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, en estos casos con un aforo del 30 %.

Se prohíbe la celebración de eventos deportivos

En el ámbito deportivo, se prohíbe en todos los municipios la celebración de competiciones y eventos deportivos salvo las oficiales federadas de ámbito nacional, hasta un máximo del 30 % del aforo si los espacios son cubiertos y un máximo del 40 % si los espacios son abiertos, y solo en los de más de 3.000 habitantes con una incidencia acumulada a los 14 días inferior a 500 casos se autoriza la apertura de los centros y espacios deportivos para la práctica de actividad física.

Asimismo, se permite la apertura de centros y clubes de baile en la modalidad de baile individual, si es en pareja con un conviviente y si es grupal sin contacto físico, con uso de mascarilla, aforo del 30 % y horario de 07:00 a 18:00 horas.

Toque de queda

Se mantiene el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha decretado la prórroga de las medidas que viene aplicando desde hace unas semanas para frenar el avance de los contagios por coronavirus. Las restricciones se comenzaron a aplicar el pasado 6 de enero y, aunque la curva de contagios se está finalmente aplanando, la tasa de incidencia aún es elevada y el número de muertes "insoportable", tal y como ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Tras reunirse con la comisión interdepartamental de actuación contra la pandemia, los responsables de la Generalitat han decidido prorrogar durante 15 días más las restricciones anti Covid-19, es decir, que las que se aplican actualmente estarán en vigor hasta el próximo 1 de marzo.

Posteriormente a eso, se hará una desescalada lenta y progresiva hasta el próximo 9 de mayo -fecha en la que concluye el actual estado de alarma decretado por el Gobierno- con el objetivo de mantener controlada la incidencia para que no se vuelva a disparar.

Prohibidas las reuniones entre no convivientes

Los encuentros sociales en interiores quedan limitados al mismo núcleo de convivencia. A pesar de esto, existen excepciones, como el cuidado de mayores, la crianza, reuniones de carácter laboral o institucional y actividades educativas.

Máximo de dos personas en espacios públicos

Los encuentros sociales o familiares en espacios públicos quedan limitados a un máximo de dos personas, tanto en zonas al aire libre como en lugares cerrados.

Confinamiento perimetral

También se aplica el confinamiento perimetral de ciudades con más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y días festivos. Los ciudadanos no podrán entrar ni salir de estos núcleos urbanos durante los viernes a partir de las 15:00 horas hasta las 06:00 horas de los lunes. Durante este tiempo, solo está permitida la entrada o la salida de estas ciudades por causas justificadas, como el retorno a la residencia habitual, la asistencia a centros sanitarios o al lugar de trabajo, o el cuidado de personas vulnerables.

Esta son las 16 localidades afectadas por las restricciones:

Valencia

Castellón

Alicante

Elche

Gandía

Torrente

Torrevieja

Orihuela

Paterna

Sagunto

Benidorm

Alcoy

Elda

Petrer

Vila-real

Sant Vicent del Raspeig

Cierre de la hostelería

Por su parte, la hostelería permanecerá cerrada, salvo en los casos en los que sirvan consumiciones para llevar, los comercios considerados como no esenciales tendrán que seguir cerrando a las 18:00 horas, mientras que el toque de queda permanecerá vigente desde las 22:00 horas.

Aragón

Confinamiento perimetral

Hay cierre perimetral en la región. La pasada semana prorrogó durante un mes en toda la comunidad las medidas restrictivas correspondientes al nivel de alerta 3 agravado, que establece el confinamiento de las tres provincias.

Desde el martes ha levantado los confinamientos perimetrales de las localidades zaragozanas de Ejea de los Caballeros, Cuarte y Utebo, mientras que en Huesca ha autorizado la apertura de todas las actividades no esenciales hasta las 20.00 horas.

Las capitales de Teruel y Zaragoza y los municipios de Alcañiz y Calatayud permanecen con la movilidad limitada.

Toque de queda y encuentros sociales

El toque de queda sigue entre las 22:00 y las 6:00 horas, mientras que se mantiene la reducción de los encuentros sociales a 4 personas

Cierre de actividades no esenciales

Las restricciones horarias siguen con cierre a las 18 horas de los servicios no esenciales los fines de semana, ya que para levantarlas se tiene en cuenta la incidencia de toda la autonomía, el índice de reproducción y el compromiso hospitalario.

Cataluña

La Generalitat ha anunciado una relajación de las medidas de restricción que se producirá a partir de este lunes 8 de febrero. Son las siguientes:

Confinamiento municipal

Abad ha explicado que el confinamiento municipal vigente en Cataluña pasará a ser comarcal a partir del lunes.

Horario hostelería

Se relajan las medidas en la hostelería, que podrá abrir una hora más en desayunos y comidas. Los locales de restauración podrán servir de 07:30 horas a 11:30 horas y de 13:00 horas a 16.30 horas. El resto del horario será únicamente para servicio a domicilio o comida para llevar.

Apertura de gimnasios

La Generalitat también ha anunciado que podrán reabrir los gimnasios con aforo limitado.

Librerías

Pasarán a ser consideradas como "establecimientos culturales", por lo que no entrarían dentro del cierre que afecta al comercio.

Estas son las medidas ya implantadas que se mantienen

Reuniones sociales: seis personas máximo y dos burbujas de convivencia diferentes.

seis personas máximo y dos burbujas de convivencia diferentes. Toque de queda: se mantiene a las 22:00 horas.

se mantiene a las 22:00 horas. Comercios: sólo abrirán establecimientos de menos de 400 metros cuadrados de lunes a viernes. Se mantiene su cierre en fin de semana, así como el cierre de centros comerciales.

Cantabria

Cierre perimetral

Hay confinamiento perimetral en toda la comunidad. El pasado 8 de febrero decidió no prorrogar el cierre perimetral, decretado el 28 de enero, de los municipios de Laredo, Colindres, Polanco y Cayón, donde, además, se ha permitido la apertura de la hostelería y el comercio no esencial.

Toque de queda

Toque de queda de 22:00 a 6:00 horas y máximo de reunión de seis personas salvo que se trate de convivientes.

Navarra

El Gobierno de Navarra ha decidido prorrogar hasta el 25 de febrero inclusive, las restricciones para frenar la expansión de la Covid-19.

Cierre de hostelería y aforos

Por tanto se mantiene el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, la reducción de aforos en comercios y en distinto tipo de actividades.

Las terrazas se mantienen abiertas al 100% de aforo. En el caso del comercio, se mantiene el aforo del 50% en los establecimientos minoristas y del 30% en los centros comerciales.

Reuniones sociales y toque de queda

Se mantiene también la limitación de las reuniones en el ámbito privado a convivientes, el cierre perimetral de la Comunidad Foral y la prohibición de movilidad entre las 23:00 a 06:00 horas.

La Rioja

Confinamiento perimetral

De todos los municipios de La Rioja. La movilidad sólo podrá darse para la compra de bienes básicos y para las excepciones ya conocidas: asistencia a centros médicos, obligaciones laborales, colegios y cuidado de mayores.

Cierre de comercio minorista

Excepto en los negocios considerados esenciales. El resto de comercios minoristas, como mercadillos, también se cerrarán.

Museos, bibliotecas, centros deportivos

También permanecerán cerrados aquellos que no sean esenciales.

Cierre de hostelería

Salvo para servir comida a domicilio y estará prohibida la posibilidad de consumo en los propios establecimientos.

Centros comerciales

Permanecerán cerrados en fin de semana.

Reuniones sociales

Sólo podrán reunirse los miembros de una única unidad conviviente, tanto en espacios públicos como privados, salvo excepciones: personas que viven solas, menores con sus padres si no conviven, parejas que no convivan en el mismo domicilio, personas dependientes o vulnerables, actividades directamente relacionadas con el ámbito laboral, educativo, institucional, profesional, etc...

Confinamiento perimetral de la comunidad

Toque de queda

No han querido aclarar a qué hora se establecerá el toque de queda y si se mantiene el que ya está impuesto a las 22:00 horas. Tampoco han informado sobre la posición que La Rioja transmitirá al Gobierno respecto a la petición de adelantar o no esta medida, como sí harán otras comunidades autónomas.

Galicia

Las restricciones durarán al menos tres semanas, al menos hasta el martes 16 o el miércoles 17 de febrero, un tiempo para "resetear" los centros sanitarios, según ha contado Feijóo. Así, estas son las nuevas restricciones para toda la región:

Interacciones sociales solo con convivientes

Se limitan los encuentros y relaciones sociales solo a convivientes, salvo para contadas excepciones, como el cuidado de personas mayores o menores. También quedan limitadas las interacciones en paseos a convivientes. "Que no se junten fuera las personas que no vivan juntos en casa", ha dicho Feijóo.

No obstante, la Xunta de Galicia ha creado la "unidad de convivencia ampliada" que permite a las personas que vivan solas juntarse con una unidad de convivencia. Esta excepción está sujeta a los cierres perimetrales de los ayuntamientos.

También quedan exentos de cumplir la norma de reuniones familiares, sociales y lúdicas de personas convivientes los menores de edad cuyos progenitores no conviven en el mismo domicilio, y están permitidas las reuniones para el cuidado, la atención, la asistencia o el acompañamiento a menores de 18 años, personas mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables.

Movilidad reducida a cada concello

La movilidad queda reducida a cada concello para toda la ciudadanía, salvo para trabajadores o centros docentes, entre otras causas de fuerza mayor.

Toque de queda

Se mantiene el toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas, aunque Feijóo ha pedido al Gobierno que permita más flexibilidad a la hora de modificar este aspecto. "No tenemos la capacidad para reducirlo a las 20:00 horas, como queremos. Es un clamor que el Gobierno nos lo permita".

Actividades esenciales

Seguirán funcionando con normalidad los servicios esenciales, como los sanitarios, de educación o de cuidado de menores, entre otros.

Clases universitarias

Las Universidades no reanudarán sus clases hasta el 8 de febrero y durante la primera semanas serán exclusivamente online. Hasta el 17 de febrero no se estudiará la posibilidad de volver a las lecciones presenciales.

Los centros comerciales, cerrados los fines de semana

Los comercios no esenciales podrán abrir hasta las 18.00 horas y los centros comerciales cerrarán todos los fines de semana.

Cierre de hostelería

Feijóo también ha anunciado el cierre total de la hostelería, salvo para pedida a domicilio o recogida.

Suspendidos museos, bibliotecas o espectáculos

Se suspenden todas las actividades de museos, bibliotecas o espectáculos.

Madrid

Las restricciones se mantienen hasta el próximo 18 de febrero, día en el que, en función de los datos en la Comunidad, habrá cambio en el horario del toque de queda y podría haber relajación de otras medidas.

Estas son las medidas y restricciones que hay en vigor

Horario de toque de queda

El toque de queda se mantiene desde las 22:00 hasta las 06:00 horas hasta el próximo 18 de febrero. A partir de ese día, si la situación epidemiológica lo permite y la incidencia baja, se ampliará el horario hasta las 23:00 horas, tal y como ha anunciado también Isabel Díaz Ayuso a través de su cuenta de Twitter.

Cierre de la hostelería

El cierre de establecimientos no esenciales, como los comerciales, la hostelería y todos los restaurantes deben cerrar a las 21:00 horas. A partir de las 21, solo se pueden abrir farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y lugares imprescindibles.

La propia Díaz Ayuso también ha publicado en Twitter que los establecimientos de hostelería también podrán abrir hasta las 23:00 horas a partir del 18 de febrero, aunque la admisión de clientes tiene como límite las 22:00 horas.

Prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios

Sigue en vigencia la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios cerrados, con la excepción del cuidado de personas menores o vulnerables.

Reducción de aforo en terrazas y ocio

Se reduce de seis a cuatro comensales por mesa como máximo en la hostelería, mientras que en los espacios de ocio el aforo será del 50%. La Comunidad de Madrid insistió también en reforzar el teletrabajo en las empresas.

Zonas que entran en confinamiento a partir del lunes 15 de febrero

Torrejón de Ardoz (sus seis zonas básicas de salud)

Moralzarzar

El Álamo

Zonas básicas ya confinadas donde se prorrogan las restricciones

Se mantienen las restricciones vigentes hasta el próximo 22 de febrero y se prorrogan las que ya había hasta esa misma fecha en las siguientes zonas básicas y municipios. Son los siguientes:

Colmenar Viejo

Camarma

Villaconejos

Estremera

Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas-Madrid)

Alcalá de henares

San Martín de la Vega

Brunete

Griñón

Chinchón

Cercedilla

Navacerrada

Los Molinos

Collado Villalba

Rivas Vaciamadrid

La Rivota, Ramón y Cajal y Doctor Trueta (Alcorcón)

Getafe Norte y Las Ciudades (Getafe)

Fuenlabrada

Alcobendas

San Sebastián de los Reyes

Andrés Mellado (Chamberí-Madrid)

Aravaca (Moncloa-Aravaca-Madrid)

General Moscardó (Tetuán-Madrid)

Jazmín (Ciudad Lineal-Madrid)

Montesa y General Ora (Salamanca-Madrid)

Alpes y Rejas (San Blas Canillejas-Madrid)

Hoyo de Manzanares

Becerril de la Sierra

Ciempozuelos

Mejorada del Campo

Zonas básicas que salen del confinamiento

Coslada

Móstoles

Doctor Laín Entralgo (Alcorcón)

Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Silvano (Hortaleza-Madrid)

Barajas (Barajas-Madrid)

Mirasierra (Fuencarral-El Pardo-Madrid)

Aranjuez

San Fernando de Henares

Colmenar de Oreja

Quijorna

Serranillos del Valle

Fuente El Saz

San Agustín de Guadalix

El Molar

Pedrezuela

La Cabrera

Arroyo Molinos

Talamanca del Jarama

Valdeolmos

Camporeal

Navalcarnero

Algete

Asturias

Toque de queda

La movilidad queda limitada desde este 14 de enero, en principio durante dos semanas, entre las 22:00 y las 06:00 horas. En esta franja nocturna solo se permiten las salidas para adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Para asistir a centros médicos y veterinarios, acudir o regresar del trabajo, el cuidado de personas mayores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, y para cualquier actividades debidamente acreditadas.

Cierre de hostelería y comercio

La hostelería y el comercio deben cerrar a las 20:00 horas. Sea cual sea el tamaño del establecimiento. La Consejería de Salud del Principado publicó ayer en el BOPA una modificación de la norma para que los servicios de entrega de comida a domicilio puedan realizarse hasta las 23:30 horas

Se prohíbe fumar en las terrazas y se crearán listados de personas y establecimientos en cuarentena para que las fuerzas de seguridad realicen controles aleatorios.

Confinamiento perimetral

Toda la región está confinada perimetralmente.

Baleares

Cierre perimetral de Ibiza y Formentera

Sin cierre perimetral, aunque Ibiza y Formentera tienen restringida la entrada y salida.

Reuniones sociales

Mallorca, Ibiza y Formentera sólo se permiten reuniones familiares y sociales del mismo núcleo de convivencia tanto en espacios públicos como privados, como en el interior o exterior.

En Menorca pueden reunirse hasta seis personas de dos núcleos de convivencia.

Cierre de bares

El pasado miércoles se anunció el mantenimiento del cierre completo de los bares y restaurantes durante dos semanas más.

Toque de queda

Toque de queda de 22.00 a 6:00 horas.

Canarias

Prórroga al control de viajeros que lleguen a las islas

Ha prorrogado dos semanas más, hasta las 00.00 horas del domingo 28 de febrero, el control de pruebas covid-19 a viajeros nacionales que lleguen a las islas.

Toque de queda

La comunidad acordó ayer establecer desde el 12 hasta 22 de febrero un toque de queda desde las 22.00 hasta las 6.00 horas en todas las islas, incluidas aquellas que están en semáforo verde (alerta 1) y no tenían ese límite, para prevenir contagios durante el carnaval.

Mantiene a todas las islas en los mismos niveles de alerta que ya tenían, con la excepción de Tenerife en la reducción del nivel de alerta 2 (semáforo ámbar) a nivel 1 (verde).

País Vasco

El Gobierno del País Vasco ha decidido mantener las restricciones por la pandemia del coronavirus debido a que continúa la presión hospitalaria, pero ha decidido ajustar algunas de las medidas por la ralentización de los contagios.

Estas son las medidas que entran en vigor este lunes 15 de febrero y tendrán una duración de 20 días

Movilidad

El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) ha acordado mantener el confinamiento municipal, pero se permitirá la movilidad entre municipios colindantes para la realización de actividades socio económicas y deportivas al aire libre. El lehendakari Urkullu ha precisado que el nuevo decreto mantiene el confinamiento municipal, pero plantea estas dos excepciones.

Además, se definen con mayor precisión los supuestos en que la movilidad entre municipios está permitida: entrenamientos y competiciones deportivas de los equipos en competición profesional o semiprofesional y movilidad entre municipios con incidencia inferior a 500 para competiciones y entrenamientos de deporte federado, entrenamientos de deporte escolar, cursos o actividades programadas en gimnasios, clubes o polideportivos.

Hostelería y restauración

El Gobierno Vasco mantendrá la hostelería y restauración abierta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que anuló su cierre. Por tanto, abrirá, pero se mantendrán las restricciones que se aplicaban anteriormente: aforo del 50% en interiores y del 100% en terrazas, prohibición del consumo de pie y en barra, distancia entre mesas de 1,5 metros y máximo de cuatro personas en ellas.

Toque de queda

Ante la imposibilidad del Gobierno Vasco de modificarlo, se decide mantener como estaba hasta ahora, desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas. El lehendakari ya ha transmitido en numerosas ocasiones su deseo de endurecer la movilidad nocturna bastante más de lo que tienen permitido, pero al no modificar el Ejecutivo Central el estado de alarma, las autonomías no cuentan con competencias suficientes como para hacerlo.

Comercios

El horario de cierre de las actividades sociales y comercios también se mantiene a las 21:00 horas, como estaba establecido hasta ahora. Respecto a los aforos, se mantienen al 60% en establecimientos comerciales que tengan una superficie mayor de 150 metros cuadrados, y al 40% en los que tengan una superficie de hasta 150 metros cuadrados.

Deporte

El deporte escolar y la actividad en grupo continuarán suspendidas en aquellos municipios declarados "zona roja", es decir, con una tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días.

Sin embargo, sí estará permitida la movilidad entre municipios para la práctica deportiva en el caso de los entrenamientos y competiciones deportivas de equipos profesionales o semiprofesionales, y competiciones y entrenamientos de deporte federado, entrenamientos de deporte escolar, cursos o actividades en gimnasios, clubes o polideportivos en aquellos municipios con una tasa inferior a los 500 casos.

Ceuta

Restricción de movilidad

Desde el 10 de enero solo se permite viajar por causas estrictamente necesarias y justificadas "como temas médicos, educativos, laborales o de fuerza mayor".

Movilidad nocturna y reuniones

También está prohibida la movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 6.00 horas y se limita a dos personas los encuentros sociales, salvo que se trate de convivientes .

Melilla